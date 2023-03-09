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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. نجوم الوطن العربي يحتفون بتاريخ الموسيقار هاني شنودة في السعودية.. أيتن عامر في أحدث ظهور مع عمرو دياب

صدى البلد

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

أكرم حسني يشارك جمهوره بصور من ذكريات هاني شنودة

حرص الفنان اكرم حسني على نشر مجموعة صور من حفل ذكريات هاني شنودة الذي اقيم امس في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

 

ليلة رد الجميل..نجوم الوطن العربي يحتفون بتاريخ الموسيقار هاني شنودة في السعودية

لم أكن أتوقع أن أكون موسيقيا".. هكذا يبدأ الموسيقار العملاق هاني شنوده ابن مدينة طنطا بدلتا مصر الذي ولد عام 1943 حديثه عن البدايات، فبعد أن انتهى من دراسة تربية موسيقية التحق بفرقة في الإسكندرية وظل يلعب معهم موسيقى كهاوي، حتى قابله الراحل عبد الحليم حافظ وقال له:" هل تستطيع أن تلعب أغنية من أعمالي" فرد شنوده وقال “أهواك” فأعجب بها عبد الحليم وطلب منه أن يقوم بعمل فرقة نقدم فيها هويتنا الموسيقية.

 

كواليس تصوير آخر يوم في مسلسل أسيل

تنتهي الفنانة ثراء جبيل، من تصوير أحداث مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم “أسيل” اليوم في منطقة الحزام الأخضر.

بعد أزمتها الأخيرة.. أيتن عامر في أحدث ظهور مع عمرو دياب

شاركت الفنانة أيتن عامر، صورة مع المطرب عمرو دياب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

تامر هجرس: أحب قراءة القرآن على البحر

كشفت تامر هجرس عن حبه الشديد للمناطق الساحلية وتواجدها بها معظم أوقات السنة.

عمرو دياب اخبار الفن الاسكندرية عبد الحليم حافظ المملكة العربية السعودية التواصل الاجتماعي

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