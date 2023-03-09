الأهلي غاضب .. أحمد شوبير يكشف حقيقة إيقاف كهربا 8 مباريات

كشف الإعلامي أحمد شويير، حقيقة إيقاف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي.

وقال “شوبير” في برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: "هناك تضارب في ذلك الأمر، نائب رئيس لجنة الانضباط أكد إخطار الاتحاد، فيما قال رئيس اللجنة إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد، فيما شدّد مسئول في اتحاد الكرة عدم تلقيهم أي قرار".

وأضاف: "نفسي لما يبقي في قرار يعلن رسميًا حتى نغلق الباب أمام أي فرصة لأي اجتهادات، القرار لم يُصدر، نتوسم خيرًا في اللجنة ونتمنى أن تسير الأمور بشكل صحيح".

واختتم: "الأهلي ينتظر ولا يريد الرد على تسريبات، سيكون هناك رد فعل عندما يصدر قرار رسمي، لكن الآن الأهلي غاضب من تلك التسريبات".

وحققت لجنة الانضباط مع كهربا بناء على شكوى الزمالك بناء على خلفية أحداث مباراة القمة، فيما أشارت مصادر إلى اتخاذ قرار بإيقافه 8 مباريات.