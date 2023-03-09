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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"سلامتك تهمنا" تصل قوي عاملة الأقصر لنشر ثقافة الصحة المهنية بقطاع المقاولات

صدى البلد

وصلت مبادرة "سلامتك تهمنا "مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر،  للتوعية بإجراءات السلامة والصحة في الحفاظ على المنشآت والعمال، وذلك بشركه فلمينج للمقاولات والإنشاءات العامة، تحت رعاية  الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بينه العمل بالوزارة ،وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بتكثيف التوعية والتثقيف حول إشتراطات السلامة والصحة المهنية وتفعيل الرقابة على المنشآت للتأكد من تطبيقها وفقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .
وأوضح هشام عبد الله مدير مديرية القوي عاملة الأقصر؛ أن فعاليات المبادرة تضمنت إلقاء مجموعة من المحاضرات قدمت من المهندس مدحت كامل من الإدارة المركزية بالوزارة، حول خطه الطواري والاخلاء موضحا الغرض من خطه الطواري وأهدافها والحفاظ علي العمال والمنشآت بإعداد خطة توضح فيها كيفيه اخلاء العمال من المكان اثناء الكوارث حفاظا علي حياتهم وحفاظا علي المنشاة ورأس المال والحد من حدوث الحرائق وذلك إيمانا بدور السلامة في سير العملية الإنتاجية وزيادة الدخل وتقليل الحوادث والاصابات .                                                                      

كما قام المهندس اسلام حمدي من الإدارة المركزية للسلامة بإلقاء محاضر عن التحقيق في الحوادث للتعرف علي أسباب الحوادث ووضع إجراءات التحكم لمنع وقوعها، فضلاً عن المحاضرة الثالثة  التى استعرضت اهداف السلامة والصحة المهنية .


وأضاف مدير مديرية القوي عاملة الأقصر؛ أنه يتم خلال مبادرة "سلامتك تهمنا" التنسيق ما بين الشركات وإدارات السلامة والصحة المهنية على مستوي جميع المديريات ، بما يساهم في تكاتف كافة الأطراف في التوعية بأهيمة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية ، كذلك يتم منح شهادات تقدير للشركات التى تتبع كافة أساليب ومعايير السلامة وتكريم العمال الملتزمين .

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الأقصر فلمينج للمقاولات

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