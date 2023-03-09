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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال مؤتمر صحفي.. السعودية تعلن استعدادها للتوسط في حل الأزمة الروسية الأوكرانية

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان

عقد مؤتمر صحفي مشترك اليوم الخميس، بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود مع نظيره الروسي سيرجي لافروف خلال زيارته لروسيا اليوم.

 

وأكد وزير الخارجية السعودي على أهمية العلاقات مع روسيا ولقائه لنظيره الروسي يعكس أهمية علاقات بين البلدين ، وقال وزير الخارجية السعودي بن فرحان، إنه تبادل وجهات النظر مع نظيره الرسوي سيرجي لافروف، و أثني علي التنسيق بين البلدين.

وأضاف وزير الخارجية السعودي خلال جلسة مباحثات بينه وبين نظيره الروسي، أن هناك تنمية في شتي المجالات بين البلدين أبرزها العلاقات المشتركة و التنسيق فيما يتعلق بالعلاقات الدولية، مؤكدا:"هناك ارضية من التاريخ الممتد في العلاقات بين البلدين".

 

وناقش وزير الخارجية السعودي مع نظيره الروسي سبل حل الأزمة الأوكرانية، وأكد بن فرحان  لنظيره الروسي استعداد المملكة السعودية للوساطة بين روسيا وأوكرانيا لحل الأزمة في أوكرانيا.

 

كما أكد بن فرحان على تأييد كل المواقف الداعمة للتوصل لحل سياسي في أوكرانيا، مضيفاً أن المملكة سعودية تسعى   للتوصل لاتفاق سلام في اليمن وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار يعقبه حوار سياسي.

 

وقال الوزير بن فرحان فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والتصعيدات الأخيرة فيها: "يجب البحث عن سبيل لتحقيق السلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية".

 

وتابع قائلاً إنه يحرص أيضاً على استقرار أسواق الطاقة العالمية.

 

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