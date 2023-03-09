وفاة 3 سيدات ورجل .. حريق يلتهم دار مسنين في مصر الجديدة

حريق دار مسنين مصر الجديدة.. استعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول حريق شب داخل دار لرعاية المسنين بمنطقة مصر الجديدة الذي راح ضحيته ٤ أشخاص وأصيب آخرون لبيان ما اذا كان هناك شبهه جنائية من عدمه.

حريق يلتهم دار مسنين في مصر الجديدة

كما قررت النيابة العامة في القاهرة انتداب المعمل الجنائي لإعداد تقرير نهائي حصر التلفيات والخسائر في حريق دار رعاية المسنين بمنطقة مصر الجديدة.

وكانت عمليات الإطفاء بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغاً بنشوب حريق داخل دار لرعاية المسنين بمنطقة مصر الجديدة، وعلي الفور تم توجيه ٣ سيارات إطفاء الي مكان البلاغ في مصر الجديدة وتم التعامل مع النيران والسيطرة علي كرات اللهب التي دمرت الدار بالكامل .

وتبين من المعاينة وفاة ٣ سيدات ومسن واصابه ٤ أخرين بإصابات متفرقة تم نقل الجثث الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة ونقل المصابين الي المستشفيات لإسعافهم وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق .

حالتهم خطيرة.. إصابة سيدة و4 أطفال في حريق بحلوان

وفي سياق متصل تباشر جهات التحقيق في القاهرة، التحقيقات في نشوب حريق داخل منزل بمنطقة كفر العلو التابعة لمدينة حلوان جنوب القاهرة، وإصابة 4 أطفال وسيدة جراء الحادث.

اشتعال النيران في منزل بمنطقة حلوان

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بمديرية أمن القاهرة، تضمن نشوب حريق داخل منزل بمنطقة كفر العلو بمدينة حلوان، وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية في القاهرة مصحوبة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مسرح الحادث.

بالانتقال والفحص تبين اشتعال النيران داخل منزل بمنطقة كفر العلو، ووقوع إصابات في الحادث، وتمكنت وحدات الإطفاء من السيطرة على الحريق ونقل المصابين إلى المستشفي.

التحريات: كابل ضغط عالي وراء حادث كفر العلو

وتبين من تحريات أجهزة أمن القاهرة، نشوب الحريق داخل المنزل جراء سقوط كابل كهرباء ضغط عالي مما تسبب في حدوث ماس كهربائي ونشوب الحريق في المنزل.

كما شرحت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، والتقارير الطبية للمستشفى العام إصابة ربة منزل في الحادث و4 أطفال بحروق من الدرجة الأولى والثانية وجاري عمل اللازم لهم.

إصابة سيدة و4 أطفال في حادث حريق كفر العلو

والمصابين في حادث حريق كفر العلو هم م ع 38 سنة ربة منزل، وش ك 15 سنة وش ع 15 سنة وهالة ع 10 سنوات وف ع 10 سنوات، مصابين جميعا بحروق من الدرجة الأولى والثانية وتم تحويلهم بعد ذلك إلى مستشفي القصر العيني بسبب خطورة حالتهم.

وكشفت التحقيقات الأولية في الحادث ومعاينة فرق الأدلة الجنائية سقوط كابل كهرباء ضغط عالي على المنزل مما نتج عنه حدوث ماس كهربائي واشتعال النيران وإصابة السيدة و4 أطفال في الحادث.

وطلبت جهات التحقيق تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة حول الحادث، وأيضا الإستماع لأقوال المصابين حال سماح حالتهم الصحية بذلك.