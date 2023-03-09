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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني : مبادرة كتف في كتف تحقق الأمن الغذائي للشرائح الأولى بالرعاية

هاني العسال، عضو
هاني العسال، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ

قال المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن انطلاق مبادرة "كتف في كتف" للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،  خطوة جادة نحو استثمار جهود العمل الأهلي في احتياجات المرحلة الاستثنائية التي نمر بها، التي تعرضت لها البلاد إثر التداعيات العالمية الراهنة شأنها شأن باقي الدول، كون دعم ومساندة الأسر الأكثر احتياجا في مقدمة تلك الأولويات وتحقيق أمنهم الغذائي، حيث أن تلك الأوضاع تحتاج لتحلي الجميع بالمسئولية المجتمعية ومد العون للطبقات الكادحة في تلبية احتياجاتهم اليومية بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وأوضح "العسال"، أن ذلك يتماشى مع تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمزيد من الدعم للفئات الأولى بالرعاية، ومع مستهدفات التحالف الرئيسية لتوسيع الانشطة الخدمية الرامية لمد قاعدة الحماية الاجتماعية والوصول لأكبر عدد ممكن من الأسر الأولى بالرعاية بالمناطق المحرومة والنائية، خاصة مع الانتشار الجغرافي للتحالف وتبادل البيانات بين المؤسسات الأهلية، والتي تتمتع بكوادر متطوعة مؤهلة لأداء الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، وذلك بتقديم 4 مليون صندوق مواد غذائية، بما يدعم الشرائح الأولى بالرعاية في ضمان وسد متطلباتهم الغذائية ويكثف من الجهود التي تحجم من الآثار السلبية للتداعيات الراهنة على محدودي الدخل.

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن فاعلية المبادرة بستاد القاهرة الدولي ستكون نقطة انطلاق مهمة نحو تحقيق مزيد من المكتسبات في سبيل تعزيز العمل الخيري والتكافلي لزيادة المستفيدين، وسد دائرة العوز بتحصين الفئات الأكثر استحقاقًا من أعباء قد تواجههم نتيجة ارتفاع أسعار السلع في الوقت الحالي بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، إذ تسعى المبادرة ليكفي صندوق "كتف في كتف" أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة شهر بما يمكنهم من توفير احتياجاتهم الضرورية الآنية.

 

ونوه "العسال"، إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يمثل نواة جادة للتكامل مع رؤية مصر 2030، حيث يشكل أداه توحيد مهمة للعمل الأهلي لضمان الوصول لأبعد نقطة بالجمهورية لخدمة الفئات الأكثر احتياجا، بالتنسيق لا التنافس بين المؤسسات المتواجدة بالتحالف لتعبئة الجهود لضمان توسيع دائرة التمكين  وزيادة فرص الدعم للأسر الفقيرة، خاصة وأن عام 2022 كان مرحلة تحول في مسار المجتمع المدني بإعلانه عاما لهم، والذي حظي بدعم واهتمام بالغ من الرئيس السيسي، إيمانا بأهمية الشراكة بينه وبين الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

هاني العسال لجنة الاسكان الإدارة المحلية عبد الفتاح السيسي

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