دينا الشربيني أم لأربعة أطفال على البوستر الرسمي لمسلسل كامل العدد

تصدرت النجمة دينا الشربيني البوستر الرسمي لمسلسلها كامل العدد والذي تنافس به في موسم رمضان 2023 والمقرر إطلاقه على منصة شاهد، وظهرت دينا الشربيني على البوستر كأم لأربعة أطفال تواجه صعوبة في السيطرة عليهم.



وكان قد كشف الإعلان الرسمي لمسلسل كامل العدد عن تقدم دينا الشربيني لشخصية ليلى تيمور التي تعيش قصة حب، وفي الوقت نفسه تواجه أزمة الزواج في سن صغيرة، لنكتشف مفاجآت عديدة تخص أطفالها وحياتها الزوجية.



ويتكون مسلسل كامل العدد للنجمة دينا الشربيني من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد لدينا الشربيني بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.



ومن ناحية أخرى يُنتظر عرض فيلم يوم 13 للنجمة دينا الشربيني والنجم أحمد داود خلال عام 2023، والذي يشاركهما في بطولته شريف منير، أروى جودة، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.