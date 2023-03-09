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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الأهلي| فايلر يعود للتدريب وحقيقة إيقاف كهربا.. ومفاجأة أمام صن داونز

النادي الأهلي
النادي الأهلي

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي، وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم الخميس داخل النادي..

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نتيجة إيجابية للنادي الأهلي أمام صن داونز  

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن توقعاته لنتيجة مباراة الأهلي وصن داونز المقرر لها يوم السبت المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

وقال الغندور في تصريحات إذاعية علي راديو أون تايم سبورت، إن الأهلي استعاد حسين الشحات وخاض العديد من المباريات علي ملعب صن داونز وسوف يحقق نتيجة إيجابية عكس التوقعات.

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سفير مصر فى جنوب إفريقيا يزور الأهلي 
 

حرص أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا، اليوم على حضور المران الأول لفريق الكرة بالأهلي، الذي أقيم على ملعب الجامعة بمدينة بريتوريا، استعدادًا لمباراة صن داونز التي تقام بعد غد السبت، في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتابع السفير المصري رفقة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة فريق الكرة بجنوب إفريقيا، المران الأول، واطمأن على سير كافة الترتيبات، وفقًا لما تم الاتفاق عليه قبل وصول البعثة إلى جنوب إفريقيا.

وكان السفير المصري قد حرص على التواجد في مطار جوهانسبرج مساء أمس، لاستقبال بعثة الفريق فور وصولها على متن طائرة خاصة.

ورافق الفاضلي بعثة الأهلي من مطار جوهانسبرج إلى فندق الإقامة بمدينة بريتوريا، للاطمئنان على أن الأمور تسير على ما يرام، وتذليل أي صعوبات إن وجدت في طريق البعثة.

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حقيقة إيقاف نجم الأهلي 8 مباريات
 

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة عن أنباء توقيع عقوبة علي محمود عبد المنعم كهربا بالإيقاف 8 مباريات بشأن أحداث مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري.

ونشر فرج عامر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك ،"رئيس لجنة التظلمات باتحاد كرة القدم أكد بأنه لم يعلن أي عقوبات ضد محمود عبد المنعم كهربا حتي الآن ، وكل ما يقال عاري من الصحة".

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فايلر يعود مجددا لقيادة الأهلي 

أكد تقرير صحفي، اقتراب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الأسبق لفريق الأهلي، من العودة إلى التدريب في الموسم المقبل 2023-2024.

وبحسب صحيفة “ناو” السويسرية، قإن نادي سيرفيت السويسري يدرس تعيين فايلر مديرا فنيا للفريق، خلفا للمدرب آلان جيجر والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.


وأضافت الصحيفة، أن فايلر تواجد في مدرجات ملعب سيرفيت الماضية ضد زيورخ، مما يؤكد اقترابه من توليه منصب المدير الفني للفريق.

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الأهلي يخوض مرانه الأول 

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول في جنوب إفريقيا في الرابعة عصر اليوم على ملعب الجامعة بمدينة بريتوريا.

ويواصل الأهلي استعداده لمباراة صن داونز التي تقام السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق  جاهزية أحمد عبدالقادر وخالد عبدالفتاح وعمرو السولية بعد الإصابة التي لحقت بهم مؤخرا.

وقال أبو عبلة إن أحمد عبدالقادر وخالد عبدالفتاح تعافيا من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة والتي أبعدتهما عن المشاركة في التدريبات والمباريات خلال الفترة الأخيرة، فيما تعافى السولية من إصابة في عضلة السمانة.

وشارك الثلاثي عمرو السولية وأحمد عبدالقادر وخالد عبدالفتاح في المران الجماعي للأهلي صباح أمس الأربعاء بملعب التتش.

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