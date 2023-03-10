إحباط 6 محاولات تهريب بضائع عبر منافذ الجمهورية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط (6) قضايا، و فى مجال الأمن العام تم ضبط (35) قضية، و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (2134) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط (3) قضايا، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (297) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" تم ضبط (6) قضايا.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.