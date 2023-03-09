بسبب الميزانية.. بايدن يوجه اتهاما للجمهوريين

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس، بأن الجمهوريين يعارضون أفكارنا بشأن الميزانية لعام 2023.

وأكد جو بايدن، أن الميزانية الجديدة تهدف تحسين قدراتنا العسكرية. حسبما ذكرت “سكاي نيوز”.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن مشروع الميزانية يهدف لتحسين الوضع الاقتصادي الأمريكي.

كما أعرب بايدن عن استعداده للقاء رئيس مجلس النواب الأمريكي في أي وقت لمناقشة الميزانية المقترحة.

واقترح جو بايدن ميزانية 2024 حوالي 6.9 تريليون دولار من الإنفاق، مع عجز قدره 1.8 تريليون دولار.

وتتضمن ميزانية بايدن 842 مليار دولار مخصصة لوزارة الدفاع، بزيادة 3.2٪ عن مستويات عام 2023.

ويشمل ذلك 9.1 مليار دولار لمبادرة الردع في المحيط الهادئ التابعة للبنتاجون، وهي محاولة لتعزيز القوات الأمريكية في المنطقة وسط توترات متزايدة مع الصين، و37.7 مليار دولار لتحديث الترسانة النووية الأمريكية.