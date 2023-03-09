أرسنال يتعادل مع سبورتينج لشبونة 2-2 في الدوري الأوروبي

تعادل فريق أرسنال الإنجليزي مع مضيفه سبورتينج لشبونة البرتغالي بهدفين لمثلهما، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي.

افتتح الفرنسي ويليام ساليبا التسجيل لـ أرسنال 22، قبل أن يعادل إيناسيو النتيجة لـ لشبونة في الدقيقة 34.

وسجل باولينيو الهدف الثاني لـ لشبونة في الدقيقة 55، قبل أن يسجل زميله هيديماسا موريتا، هدف التعادل لـ أرسنال بالخطأ في مرماه في الدقيقة 62، لينتهي اللقاء بالتعادل قبل مباراة الإياب بعد أسبوع على ملعب الفريق اللندني.

تشكيل أرسنال

وضم تشكيل أرسنال كلا من:

في حراسة المرمى: مات تيرنر

خط الدفاع: بنجامين وايت - ويليام ساليبا - بيوتر كيور - أولكسندر زينتشينكو

خط الوسط: جورجينيو - جرانيت تشاكا - فييرا

خط الهجوم: بوكايو ساكا - نيلسون - جابرييل مارتينيلي