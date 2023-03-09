محافظ الأقصر يوجه بسرعة إنجاز مشروعات تطوير الأسواق والمواقف

وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بسرعة إنجاز مشروعات تطوير الأسواق والمواقف بالمحافظة والتي يتم تنفيذها ضمن خطة المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها داخل مدينتي الأقصر والبياضية مكلفا بدراسة ووضع التصور الملائم لاستغلال المساحات الفضاء أمام المواقف بما يعود بالنفع على المواطنين مع إضفاء المظهر الحضاري والجمالي وتحسين الصورة البصرية في المواقف والأسواق.

وتشهد مدينة الأقصر تنفيذ مشروع تطوير سوق الخضر والفاكهة بشرق السكة الحديد، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال التطوير بمسطح ١٣٠٠ م بنسبة تنفيذ ٩٥ ٪، وجاري العمل في المرحلة الثانية والتي تشمل الجزء الأوسط بعدد (٨٩) باكيه، حيث من المقرر أن تشمل أعمال تطوير سوق الخضر والفاكهة إعادة تخطيط البايكات بالسوق على مساحة 3725 م2.

كما تتم أعمال تطوير موقف سيارات الحبيل وموقف سيارات الزينية شرق السكة الحديد واللذان يتسعان لعدد ٢٧٩ سيارة.

في الوقت ذاته يتم تنفيذ مشروع تطوير موقف سيارات البياضية الذي تنفذه إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والذي وصلت نسبة التنفيذ به إلى 95% ، والذي يتضمن إنشاء مسجد بسعة ٢٠٠ مصلي لخدمة الموقف، وإنشاء عدد (١١) محل تجاري جديد بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تطوير شاملة بالموقف وعمل أسوار تحيط بالموقف مع تطبيق طابع الهوية البصرية الخاص بالمحافظة، وجار الانتهاء من أعمال الرصف وتركيب الانترلوك داخل الموقف.

وتأتي اعمال التطوير في إطار خطة الدولة لإنشاء وتطوير مواقف السيارات بما يتسم مع الطابع الحضاري والنموذجي والجمالي، وتطوير وتحديث الأسواق الرسمية والعشوائية، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة بما يحقق حياة كريمة للمواطنين.