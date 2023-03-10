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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم ..انتهاء مهرجان دكان الفرحة بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تواصل جامعة عين شمس اليوم النسخة الثالثة من مهرجان دكان الفرحة بجامعة عين شمس الذي ينظمه صندوق تحيا مصر برئاسة اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي للصندوق بالتعاون مع الجامعة ويستمر المعرض  حتى اليوم الجمعة 10 مارس.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس،  والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

وأوضحت الجامعة أن المهرجان يضم معرضًا  للملابس الجديدة المجانية من أقوي البراندات بالإضافة إلى منتجات ومستحضرات التجميل إلى جانب تقديم هدايا مجانية من صندوق تحيا مصر لطلاب وطالبات المدن الجامعية وطلاب الكليات .


وأشارت الجامعة إلى أن المعرض يقام تحت  إشراف وتنسيق محمد الجمال رئيس الإدارة المركزية  لقطاع  رئيس الجامعة، وإبراهيم سعيد مدير عام قطاع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام علي المدن الجامعية.

وأكدت الجامعة أن المهرجان يستهدف 5000 طالب وطالبة من قطاع المدن وكليات الجامعة وسوف يتم تكريم أوائل الخريجين علي هامش افتتاح المهرجان.

جدير بالذكر أن مبادرة دكان الفرحة تم تدشينها في شهر أبريل عام 2019 بهدف تنفيذ أنشطة وبرامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية بكافة القرى والنجوع.

رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس المدن الجامعية Jobs Education

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