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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جون ترافولتا يعود للأضواء في حفل الأوسكار .. قائمة نجوم جديدة

جون ترافولتا
جون ترافولتا

يعود الممثل العالمي جون ترافولتا إلى الأضواء مجددا، بحضوره حفل توزيع جوائز الأوسكار المقبل، بعد فترة من الاختفاء والحزن على زوجته الراحلة. 

أصبح ظهور جون ترافولتا مقل مؤخرا بسبب حالته النفسية بعد رحيل زوجته، لكن اسمه ظهر في القائمة الثالثة لمقدمي الجوائز والفقرات في حفل الأوسكار ليلة الأحد المقبل. 

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تضم قائمة مقدمي الأوسكار الجديدة كل من هالي بيري، كيت هدسون، بيدرو باسكال، هاريسون فورد، إليزابيث أولسن، كارا ديلفين، وآندي مكدويل وغيرهم. 

 

لمشاهدة القائمة كاملة من هنا.

 

حفل الأوسكار

وبدأ العد التنازلي لحفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 95، المقرر إقامته صباح 13 مارس الجاري، في مسرح دولبي، بلوس أنجلوس، لذا عليكم بالإسراع في مشاهدة الأفلام إذا كنتم مهتمين بالسينما العالمية، وأبرز حدث فني يقام كل عام. 

واتسمت قوائم ترشيحات الأوسكار بالتنوع بشكل واضح هذا العام، بالحضور البارز لنجوم من أصل آسيوي، وخاصة أبطال فيلم Everything Everywhere All at Once، فيما غابت النساء عن قوائم أفضل المخرجين.

فيما نال فيلم نتفليكس All Quiet on the Western Front الذي يدور حول حالة من الحرب في ألمانيا، وطبيعة الحياة بين الجنود، نال 9 ترشيحات، متساويا مع The Banshees of Inisherin الأكثر تتويجا بالجوائز والترشيحات هذا العام.

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