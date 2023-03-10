استقبال حافل من جماهير جنوب أفريقيا لـ بيرسي تاو

حظى الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، باستقبال حافل في بلده جنوب أفريقيا مع بعثة المارد الأحمر لخوض مباراة صن داونز السبت بدوري أبطال أفريقيا.



وأظهرت الصور التى نشرها احمد شوبير عبر فيس بوك، حفاوة بالغة وأستقبال حار من جماهير جنوب أفريقيا لـ بيرسي تاو وعلق : "بيرسي تاو يخطف الأنظار في جنوب أفريقيا"



ويستعد الأهلي في الوقت الحالي لمواجهة صن داونز، عصر يوم السبت المقبل في بريتوريا ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في مصر بين الأهلي وصن داونز، انتهت بالتعادل الإيجابي، بهدفين لكل منهما، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.