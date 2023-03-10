عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميكالي: فلسفتي تتفق مع فيتوريا.. وتغيير عقلية اللاعب المصري تحدي بالنسبة لي

صدى البلد

أكد روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي أن فلسفته متشابهة مع سياسة روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الأول.

قال ميكالي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نستهدف في المنتخب الأولمبي إفادة المنتخب الأول ومده بلاعبين جاهزين للتواجد بالفعل مع المنتخب الأول ولذلك أفكاري تتفق مع فلسفة روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الأول".

txt

كورونا مرة أخرى|شوبير يعلن سر غياب شيكابالا عن مران الزمالك

txt

نجم الزمالك السابق: عقوبة كهربا قاسية رغم الخطأ.. وبيان الهلال غريب

وأضاف: "اللاعبون لديهم رغبة في التطور ومن سوء الحظ ضيق الوقت نريد أن نقضي معا وقتا أطول للتعلم والتطور"

وعن أوجه التشابه بين اللاعب المصري والبرازيلي قال:" الثنائي يحب الاستحواذ على الكرة ولكن الأزمة دائما تكمن في كيفية العمل بدون كرة والتحرك بدون كرة والضغط سواء خلف الكرة أو من الأمام"

واختتم:" تغيير عقلية اللاعب المصري في بعض الأمور الفنية تحدي بالنسبة لي"

المنتخب الأولمبي الزمالك قناة المحور منتخب مصر الأولمبى شيكابالا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستثمر أمريكي كبير يفجر مفاجأة مدوية بشأن أسعار الذهب

استبعاد من البطولة |شوبير يعلن عقوبة الكاف للترجي عقب ثبوت تعاطي نجمه للمنشطات

هل انفصلا؟.. حسام حبيب يحذف صور شيرين من انستجرام والأخيرة تلغي متابعته

نجم الزمالك السابق: عقوبة كهربا قاسية رغم الخطأ.. وبيان الهلال غريب

مدرب الأهلي الجديد.. الأهلي يستعد للإطاحة بكولر وينتظر الرد

أخبار الأهلي| فايلر يعود للتدريب وحقيقة إيقاف كهربا.. ومفاجأة أمام صن داونز

الديوان الملكي السعودي: وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

عاجل.. ثبوت تعاطي لاعب الترجي للمنشطات في دوري أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

تكريم بنت سيناء الحاصل بحثها عن مرض السرطان على المركز الأول عالميا

ترشيحاتنا

بفضل ChatGPT.. لأول مرة محرك Bing يصل لـ 100 مليون مستخدم نشط

لحاملي الشهادة الاعدادية.. تفاصيل التقديم فى معهد معاونى الأمن 2023

بـ 90 ألف جنيه .. اركب جيب شيروكي مستعملة

اللهم في فجر الجمعة.. كلمات احرص عليها في أفضل أيام الله

يوم الشهيد.. كاتب صحفي: أعظم عملية مساهمة في التنمية هي التضحية بالنفس

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10-3-2023 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حامل.. شابة وعريسها يفاجئان الحضور في حفل الزفاف بـ نوع الجنين|صور

هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها في الدوحة مع إليسا| شاهد أبرز إطلالاتها

فرفوشة وبتحب التجديد.. إطلالات تبرز جمال يسرا في عيد ميلادها | صور

حادث مروع .. قطار سريع يطير بـ حافلة مدرسية في الهواء بـ البرازيل|صور

فيديو

جحود الأبناء .. حريق يلتهم دار مسنين في مصر الجديدة ويخلف إصابات وموتى/فيديوجراف

ضغط الجماهير وتوقيت المباراة.. صعوبات تواجه الأهلي في مباراة صن داونز

مدرب الأهلي الجديد.. الأهلي يستعد للإطاحة بكولر وينتظر الرد

زلزال عنيف يضرب إيطاليا وتحذير من تركيا| ماذا يحدث؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ