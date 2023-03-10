ميكالي: فلسفتي تتفق مع فيتوريا.. وتغيير عقلية اللاعب المصري تحدي بالنسبة لي

أكد روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي أن فلسفته متشابهة مع سياسة روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الأول.

قال ميكالي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نستهدف في المنتخب الأولمبي إفادة المنتخب الأول ومده بلاعبين جاهزين للتواجد بالفعل مع المنتخب الأول ولذلك أفكاري تتفق مع فلسفة روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الأول".

وأضاف: "اللاعبون لديهم رغبة في التطور ومن سوء الحظ ضيق الوقت نريد أن نقضي معا وقتا أطول للتعلم والتطور"

وعن أوجه التشابه بين اللاعب المصري والبرازيلي قال:" الثنائي يحب الاستحواذ على الكرة ولكن الأزمة دائما تكمن في كيفية العمل بدون كرة والتحرك بدون كرة والضغط سواء خلف الكرة أو من الأمام"

واختتم:" تغيير عقلية اللاعب المصري في بعض الأمور الفنية تحدي بالنسبة لي"