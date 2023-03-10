استقبال حافل للكينج محمد منير عقب وصوله إلى حفله بالسودان| فيديو وصور

حرص الكينج محمد منير على نشر فيديو يسجل لحظات وصوله إلى السودان، قبل ساعات من إحياء حفله مساء اليوم الجمعة، في الخرطوم.

وظهرت في فيديو محمد منير، حفاوة استقبال كبير من الشعب السوداني، والمستضيفين له، وسط حالة من البهجة التي تملكت الكينج فور وصوله.

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ويقدم الكينج محمد منير، حفلا جماهيريا يقام في المسرح الجنوبي لقاعة الصداقة بالخرطوم اليوم، بعد أيام من الإعلان عنه عبر حسابه على تطبيق انستجرام.

محمد منير في السودان

يأتي ذلك بعد تواجد محمد منير الأربعاء الماضي، في السعودية، لحضور حفل ذكرياتي، الذي أقامته المملكة لتكريم مسيرة الموسيقار هاني شنودة، وغنى برفقة عمرو دياب وأنغام وغيرهم.

لمشاهدة إعلان الحفل من هنا.

حفل هاني شنودة

محمد منير

أقيم مساء الأربعاء حفل تكريم الموسيقار الكبير هاني شنودة تحت عنوان "ذكريات هاني شنودة" من الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث أجتمع أحمد عدوية، محمد منير، عمرو دياب، أنغام منى عزيز مي فاروق، مصطفى حجاج وفرقة كايروكي تحت قيادة المايسترو هاني فرحات وبصحبة 150 عازفا لتقديم روائع الموسيقار المصري الكبير.

وتزين المسرح بأفيشات الأفلام التي قدم لها الموسيقار الكبير هاني شنودة الموسيقى التصويرية منها الحريف، الغول، عصر الذئاب، كما حرص على التواجد عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي منهم ليلى علوي، إلهام شاهين، حسن الرداد، ريهام عبد الغفور، ومحمد محمد عبد الوهاب نجل الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب.