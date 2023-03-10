المرأة المصرية نموذج للعطاء بثقافة الفيوم

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، من خلال إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بفرع ثقافة الفيوم برعاية سماح كامل، عددا من الأنشطة الثقافية .

عقدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس ندوة بعنوان " المرأة المصرية نموذج للعطاء " بمدرسة لطفي سليمان ثانوية بنات ادارها د. عمر صوفي، الكاتب احمد قرني بدأت عن المرأة المصرية والعطاء المستمر ونحن فى مارس شهر المرأة حيث الاحتفال فى ١٦ مارس بـ يوم المرأة المصرية وفى ٢١ مارس بـعيد الأم تبقى المرأة المصرية نموذجا متفردا فى العطاء والنجاح وأيقونة فى التحدى والصمود وإثبات الذات وعن المرأة المصرية علي مر العصور وعطائها المستمر فهناك نقاط فارقة في حياة المرأة المصرية وتاريخا مسطر بأحرف من نور سيظل يذكره إلى الأبد حيث جسدت دورًا لا يمكن أن نغفل عنه مثلاً في صناعة النصر في حرب أكتوبر فالنساء كن يتواجدون بصفوف الهلال الأحمر ويوزعون أنفسهن على المستشفيات وليس فقط في عطائهن لم يتوقف عند هذه الجهود وحسب بل يتبرعون بدمائهم للمصابين والإشراف على الطعام المقدم للجنود على الجبهة.

كما عقد بيت ثقافة طامية محاضرة بعنوان" حماية نهر النيل من التلوث وترشيد الاستهلاك" بالتعاون مع إدارة التوعية والإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم ألقاها أحمد جمعة يعد موضوع الحملة من المواضيع المهمة لتوعية المواطنين بأهمية نهر النيل وكيفية الحفاظ على المياه فى ظل الظروف الراهنة وتضمنت أربعة محاور رئيسية هي نهر النيل، أسباب تلوث نهر النيل، قضية المياه وضرورة ترشيد الاستهلاك، إجراءات الحماية، فيما نفذت مكتبة منية الحيط ورشة حكى حول" قيمة التسامح وقبول الآخر"نفذها أحمد محمد بمدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية تحدث عن ثقافة التسامح من حيث المفهوم ودوافع نشر التسامح ونماذج له أيضا تحدث عن قبول الآخر من حيث المعنى والخصائص والمبادئ فى التعايش السلمى وعرض لبعض النماذج الثقافية لقبول الآخر.

كما عقدت مكتبة اللاهون محاضرة بعنوان" كيف نحمي الأرض من التلوث" بمشاركة مدرسة الفصل الواحد باللاهون حاضرتها سماح محمد تحدثت عن كيف نحمي الأرض من التلوث لكل فرد منا دور كبير في الحفاظ على البيئة من التلوث وذلك باتباع العادات السليمة في حياته اليومية المشاركة في تنظيف البيئة والمجتمع وتقليل استخدام المواد التي تضر بالبيئة، بينما عقدت مكتبة النزله الفرعية محاضرة بعنوان" تطوير منظومة التعليم"حاضرها محمد ربيع بمدرسة النزلة الابتدائية تحدث عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية حيث استهدفت قطاعا مهما من القطاعات التى تشكل الوعى المجتمعى للمواطنين من خلال تقديم أفضل الخدمات التعليمية المجانية التى تبني جيلا قادرا على التحدي والابتكار فى سوق العمل المحلى والخارجى، حيث تستكمل المبادرة أعمال تطوير القرى الأكثر احتياجا داخل الريف المصري، حيث كان سكان تلك المناطق والقرى يقطعون مسافات طويلة للالتحاق بالمدارس بالمجالس القروية القريبة منهم، وذلك لنقص المدارس وارتفاع الكثافة الطلابية داخل الفصول.

فيما عقد قسم التمكين الثقافي محاضرة بعنوان" التغذية السليمة والنظافة الشخصية"حاضرها هشام خيري بمدرسة التربية الفكرية بالغرق قبلي، كما نفذ نادي الطفل ببيت ثقافة اطسا ورشة حكي بعنوان" نصيحة بطة عجوز" من سلسلة قطر الندى نفذتها نجاة شعبان بحضانة اقرأ بإطسا

333607124_916054699444572_4009129653894394654_n

332117258_177543324988405_764363641136183730_n

332141388_3414266762234199_588149271088289416_n

332232878_3336203099962521_8160329786295504746_n

332292096_713220813797093_4195027765025069630_n