اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز

يعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي، وصن داونز، ظهر اليوم بأحد الفنادق القريبة من إقامة بعثة الفريق في مدينة بريتوريا، بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

ويحضر الاجتماع الفني من الأهلي سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق.

ويناقش الحضور خلال الاجتماع الفني كافة الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة الغد، ومن بينها تحديد موعد وصول الفريقين إلى ملعب المباراة واتباع كافة الضوابط المنظمة للبطولة.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر غد على استاد لوفتس، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

وخاض الأهلي مرانه أمس على ملعب الجامعة بمدينة بريتوريا، وبدأ المران بمحاضرة نظرية مطولة من مارسيل كولر، المدير الفني الفريق، مع اللاعبين، تحدث خلالها عن الجوانب الفنية والخططية وشرح البرنامج التدريبي الذي قام الفريق بتنفيذه.

وحرص السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا، على حضور مران الفريق أمس رفقة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة فريق الكرة بجنوب إفريقيا، واطمأن على سير كافة الترتيبات، وفقًا لما تم الاتفاق عليه قبل وصول بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا.