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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

أسفر الإجتماع الفني لمباراة الأهلي مع صن داونز علي أن يرتدي الفريق الأحمر، الزي الرسمي الخاص به خلال مباراة صن داونز غدا السبت، والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس اللون الأخضر، ويرتدي فريق صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق، فيما يرتدي الحارس اللون الموف.

وذلك وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني المباراة الذي عقد ظهر اليوم بأحد الفنادق القريبة من إقامة بعثة الفريق بمدينة بريتوريا، بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

حضر الاجتماع الفني من الأهلي الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق.

وناقش الحضور خلال الاجتماع الفني كافة الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة الغد، ومن بينها تحديد موعد وصول الفريقين إلى ملعب المباراة واتباع كافة الضوابط المنظمة للبطولة.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر غد السبت على استاد لوفتس، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

 

الإجتماع الفني لمباراة الأهلي مع صن داونز الفريق الأحمر القميص الأحمر الحارس اللون الأخضر والشورت الأزرق

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