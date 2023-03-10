جامعة سوهاج تفوز بتمويل 7 مشروعات من برنامج بدايتي بأكاديمية البحث العلمي

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج عن فوز الجامعة بتمويل 7 مشروعات تخرج من خلال برنامج "مشروعي بدايتي" من أكاديمية البحث العلمي، والذي يهدف الي تمويل مشروعات طلاب السنوات النهائية بالكليات العملية فى الجامعات المصرية.

لضخ الأفكار الجديدة لسوق العمل والشركات الناشئة في عدد من المجالات المختلفة، وهي العلوم الهندسية، علوم الحاسب، العلوم الأساسية، الدراسات المستقبلية، العلوم البينية والمتلاقية، العلوم التطبيقية، الأجهزة الطبية التعويضية، الصناعات النسجية، الروبوتات، علوم الفضاء، والتكنولوجيا الحيوية.

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم أفكار الطلاب الابداعية وتحويلها الي مشروعات عملاقة، لإيمانه بقدرات الشباب، خاصة وأن معظم الأفكار التي أحدثت تحول في العالم كانت من صنعهم، فهم من سيحملون راية التنمية والتقدم بالمستقبل.

وقدم رئيس الجامعة الشكر للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدعمه الدائم والمستمر للطلاب المبتكرين والعمل علي صقل مواهبهم ورعايتهم وتطوير أفكارهم، لافتاً إلى ان جميع المشروعات الفائزة بالتمويل جاءت كترجمة حقيقية للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتي أعلنتها الوزارة في السابع من مارس الجاري.

كما قدم رئيس الجامعة الشكر أيضاً للدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، نظراً للدور الهام الذي تقوم به الأكاديمية والتي تعد أكبر جهة داعمة لمشروعات التخرج فى مصر، الي جانب دورها في توظيف المشروعات الطلابية و تقديمها لسوق العمل، والذي يعد استثمارًا للتخصصات النوعية التي تدخل في عمق عدد كبير من الصناعات لإحداث التنمية، مضيفاً أن عدد الطلاب المستفيدين من دعم مشروعات التخرج هذا العام بلغ ٤٥٠٠ طالب وطالبة، بواقع ٩٥٢ مشروع تخرج.

جامعة سوهاج

وأوضح "عبد الخالق" أن المشاريع السبعة الفائزة شارك بها 55 طالب وطالبة، وجاءت كلها متسقة تماماً مع أنشطة إستراتيجية سوهاج للتغيرات المناخية، والتى تم إعلانها فى اغسطس 2022 اتساقاً وارتكازًا مع الاستراجية الوطنية للتغيرات المناخية.

وأضاف ان المشاريع الفائزة هى مشروع الإنتاج الحيوي لفطر المشروم المحاري من مخلفات قش الأرز كبديل للبروتين الحيواني وحماية البيئة وحفاظاً علي المناخ، إنتاج أسمدة زراعية بإستخدام تقنية النانو تكنولوجي بدلاً من استخدام الأسمدة الزراعية الكيماوية التقلدية، التقييم الجينومي للأغنام السوهاجي المصرية بغرض تحسن الاداء التناسلي ، بالإضافة الي مشروع تصنيع ركبة صناعية مبتكرة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بمواد نانونية متراكبة تتصف بخاصية التزييت الذاتي وذات وزن اخف.

وترشيد إستهلاك الطاقة لثلاجة بتطبيق التبريد المائي لناحية الضغط العالي، نظام تحويل الطاقة الكهربائية لتوربينات الرياح ذات المحور الرأسي، ومشروع إستخدام النفاث Ejector لتحسين نظام تحلية وإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية المركزة.