أخبار التعليم .. وقت المحاضرات في شهر رمضان بجامعة عين شمس.. لتعليم: مراجعة الكتب الدراسية المقررة لضمان خلوها من التطرف

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

وقت المحاضرات في شهر رمضان بجامعة عين شمس.. مفاجأة للطلاب

كشف الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، عن وقت المحاضرات في شهر رمضان الكريم وهي عبارة عن 55 دقيقة مع انتظام الدراسة بصورتها الطبيعة دون الخلل بها .

التعليم تقرر تدريس اللغة الفرنسية إجباريا لطلاب المدارس الحكومية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا عاجلا بشأن تدريس اللغة الفرنسية لطلاب المدارس الحكومية في مصر.

رئيس جامعة القاهرة: العمل بروح الفريق وتنفيذ سياسات الجيل الرابع

أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرارا بتكليف الدكتورة فاطمة أحمد عابد وكيلة كلية التمريض لشؤون التعليم والطلاب بأعمال عمادة كلية التمريض، لحين الانتهاء من إجراءات تعيين عميد جديد.

رئيس جامعة القاهرة ينعى عميد كلية الزراعة الأسبق

ببالغ الحزن والأسى، تنعى جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الدكتور محمد يسري هاشم عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة الأسبق، ورئيس جامعة هليوبليس السابق.

التخصصات البينية أبرز أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.. تفاصيل

أطلق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى الثلاثاء الماضي، والتى تتضمن 7 محاور رئيسية هى: (التكامل، والتخصصات المتداخلة، والتواصل، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، وريادة الأعمال والابتكار).

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الجامعات 2023

حدد المجلس الأعلى للجامعات، موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للجامعات، بالتنسيق مع الجامعات، لافتا إلى أنّ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، سارت بصورة منتظمة وفق القواعد التي تم إقرارها، وأنتهت الجامعات إعلان نتائج الامتحانات.

جامعة سوهاج تفوز بتمويل 7 مشروعات من برنامج بدايتي بأكاديمية البحث العلمي

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج عن فوز الجامعة بتمويل 7 مشروعات تخرج من خلال برنامج "مشروعي بدايتي" من أكاديمية البحث العلمي، والذي يهدف الي تمويل مشروعات طلاب السنوات النهائية بالكليات العملية فى الجامعات المصرية.

التعليم: مراجعة الكتب الدراسية المقررة لضمان خلوها من التطرف

التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام الوزارة، الدكتور حسام بدراوي رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف للتنمية، لمناقشة تقرير مراجعة الكتب الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة لضمان خلوها من التطرف وعدم المساواة وتضمينها نبذ العنف والعنصرية، كما حضر الاجتماع ميراي نسيم الرئيس التنفيذي للجمعية.

وكيل تعليم الوادي الجديد يكرم فريق القوافل التعليمية لطلاب الثانوية والإعدادية

كرم سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، القائمين على أعمال القوافل التعليمية الذى جرى تنفيذها على مدار يومين كاملين لطلاب شهادة الثانوية العامة والشهادة الإعدادية، بحضور بهاء شوقى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، التعاون المشترك بين وزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضة.