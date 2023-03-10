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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عبوة ناسفة في حافلة مستوطنين.. إعلان عاجل من تل أبيب بشأن فلسطيني

إعلان عاجل من تل
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قالت قناة كان العبرية، اليوم الجمعة، إن قوات الأمن الإسرائيلية أوقفت عمليات البحث عن الشاب الفلسطيني الذي وضع عبوة ناسفة داخل حافلة للمستوطنين في مستوطنة "بيتار عيليت" جنوب القدس.

وذكرت القناة العبرية، أنه تم إبلاغ سكان المستوطنة صباح اليوم برفع القيود عن حركتهم وأنه يمكن العودة للحياة بشكل طبيعي بعد أن تقرر إغلاق المستوطنة الليلة الماضية.

وأشارت إلى أن قوات كبيرة شاركت في عمليات البحث عن الشاب الذي وضع عبوة ناسفة على متن الحافلة.

ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن حريقًا صغيرًا اشتعل في حقيبة كانت على متن الحافلة، ولكن يبدو بسبب خلل ما لم تنفجر العبوة الناسفة التي وضعت داخل الحقيبة التي تم تفعيل العبوة بداخلها عن بعد.

وقال ضابط في الشرطة الإسرائيلية، إنه "لحسن الحظ تم تفادي كارثة كبيرة كانت ستقع لو انفجرت تلك العبوة".

قوات الامن فلسطين إسرائيل الشرطة تل أبيب

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