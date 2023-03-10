مبادرة "كتف فى كتف" توزع كراتين مواد غذائية لدعم مرضى السرطان بالأقصر

وزع المتطوعون بمبادرة "كتف في كتف"، والتى تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في مصر لتقديم المساعدات للمواطنين الأكثر احتياجا، والأسر الاولى بالرعاية، وذلك تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وبمشاركة مؤسسة "حياة كريمة"، توزيع كراتين المواد الغذائية استعدادا لشهر رمضان المبارك، داخل مستشفى شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالمجان بالأقصر، بالإضافة إلى العديد من المفاجأت للأطفال والسيدات المرضى بالاورام السرطانية.

وجاء اختيار مستشفى شفاء الاورمان، لعلاج الاورام بالمجان، لتوزيع كراتين المواد الغذائية داخل المستشفى ، وذلك للمجهودات المميزة التى تقوم بها المستشفى وتقديم الخدمات الطبية المميزة والمجانية لعلاج المرضي، والوصول إلى الهدف المنشود "صعيد بلا سرطان" من خلال مجموعة من الكوادر الطبية المدربة ، وتوافر احدث الاجهزة القياسية العالمية، التى تحافظ على البيئة.

ويقول المهندس محمود صادق، مسؤول حياة كريمة بالاقصر، إن هذه المبادرة تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، والاستعداد لشهر رمضان المبارك، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.



وأضاف أن المتطوعين في مؤسسة "حياة كريمة" قاموا بعملية نقل الكراتين وتوزيع كراتين المساعدات الغذائية على المرضى والعاملين بمستشفى شفا الأورمان لعلاج الاورام بالمجان بالأقصر، وتوفير ألعاب لأطفال المستشفى وتوزيع فوانيس رمضان لإدخال البهجة والسرور عليهم، بالإضافة إلى توزيع مكافآت مالية لأولياء الأمور، والسيدات المرضي بسرطان الثدي، وعمل فعاليات ترفيهية للأطفال (مسرح العرائس).



كما تضمنت الفعالية تنفيذ ورشة حكي للأطفال عن مبادرة "حياة كريمة"، ومشاركة الأطفال في تعبئة الكراتين، وتنفيذ احتفالية لسفراء حياة كريمة، بالإضافة إلى إجراء جلسات حوارية.

ومن جانبه رحب الاستاذ/ محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان، بوفد حياة كريمة، والتحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى، ووصول قطار الخير لمحافظة الاقصر، مؤكدا أن مبادرة "كتف في كتف" تعد أكبر مبادرة للحماية الإجتماعية في تاريخ مصر والعالم العربي, والتى أطقلها التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية، ولتخفيف العبء عن كاهل هذه الاسر ، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات.