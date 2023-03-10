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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طائرة الزمالك يهزم الاتحاد في ربع نهائي دوري الطائرة

صدى البلد

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 3/0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر في أولي مباريات دور ربع النهائي لبطولة الدوري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:


25/22
25/23
25/20


وتقام مباريات الدور ربع النهائي بنظام " play off"، ويتقابل الزمالك والاتحاد السكندري في ثلاث مباريات متتالية، ويتأهل الفريق الفائز منهما في مباراتين إلى الدور نصف النهائي.

وحال نجح الفريق في الفوز بأول مباراتين يتأهل رسميا إلى الدور نصف النهائي دون اللجوء لمباراة ثالثة، بينما إذا فاز فريق بمباراة، وفاز الفريق الآخر، بالمباراة الثانية يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة أخيرة.

ويخوض طائرة الزمالك مباريات ربع نهائي الدوري أيام الجمعة والسبت والأحد  (١٠ و١١ و١٢ مارس الحالي) أمام الاتحاد السكندري على صالة حسن مصطفى

ويقود الجهاز الفني للفريق: أحمد مصطفى عاشور مديرا فنيا، وليد عبد العال مدربا مساعدا، شريف السادات مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبد الرحمن غانم أخصائيا للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مدير إداريا وحسن عبد الرازق إداريا.

يشرف على العاب الصالات أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

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