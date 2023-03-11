بأسعار تنافسية .. ريلمي تطلق سلسلة هواتف قابلة للطي

منذ سنوات وشركة سامسونج Samsung الكورية تهيمن بقبضة حديدية على سوق الهواتف القابلة للطي في العالم، ولكن يبدو أن هذا على وشط التغيير مع ظهور شركات صينية أصبحت تضع نصب عينيها منافسة سامسونج والتفوق عليها وتقديم أجهزة بمواصفات عالية بالإضافة إلى السعر المعقول الذي يناسب شريحة أوسع من المستهلكين لا يقدروا على شراء أجهزة سلسلة جالاكسي Z القابلة للطي.

وفقا لتقرير androidauthority كل من أوبو Oppo و تكنو TECNO أطلقتا بالفعل أجهزة قابلة للطي بأسعار تنافسية خارج الصين خلال الأسابيع الماضية، وتنضم إليه شركة صينية أخرى، حيث ألمحت العلامة التجارية realme التي كانت فيما مضى جزءا من أعمال "اوبو" واستقلت، أنها تنوي الدفع بخط إنتاج للهواتف القابلة للطي وبأسعار معقولة.

Madhav Sheth

نشر Madhav Sheth نائب رئيس ريلمي Realme سؤالًا على حسابه الشخصي بتويتر Twitter، يسأل المستخدمين عما إذا كانوا يريدون جهاز Flip أو Fold، وهو ما يؤكد نية الشركة على إصدار هواتف قابلة للطي والدخول في هذا القطاع الذي أصبح موضة 2023، وينمو بقوة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا ليس تأكيدًا على أن هواتف realme القابلة للطي ستكون متاحة في المستقبل القريب، بل قد يأخذ الأمر أكثر من عام أو عامين.

غالبًا ما تسأل كل العلامات التجارية التي تقدم هواتف ذكية وأجهزة كهربائية مثل هذه الأسئلة على وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة مزيد من الزخم حول الإصدارات القادمة وحتى تشغل فكر المستهلكين بالقادم من منتجاتها، ولكن الأكيد أن realme Fold و realme Flip سوف يطرحان بالأسواق في وقت ما.

وفقا لخبراء في عالم التقنيات، من المتوقع أن يكون هاتف ريلمي realme القابل للطي بأسعار تنافسية للغاية، وأقل بكثير في السعر بالمقارنة مع سامسونج جالاكسي، خاصة وأن العلامة التجارية لها تاريخ في تقديم منتجات بأسعار ميسورة وتتمتع بسمعة طيبة في تقويض المنافسين.توقع البعض أن تكون سلسلة هواتف ريلمي القادمة شبيهة إلى حد ما بـ سلسلة Oppo Find N2 ولكن الأمر مجرد تخمينات.