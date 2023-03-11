تامر عبد المنعم: اعتزلت بعد تهديدي بوضع طلقات رصاص داخل سيارتي

قال الممثل تامر عبد المنعم إنه لن يعود للساحة الفنية بعد الاعتزال، وآخر عمل في 2016 له كان "المشخصاتي 2 لكن العمل شهد موجة غضب كبيرة ووصل الأمر لسب الأهل، واضطر لعدم استكمال المسيرة بعد الهجوم من قبل الإخوان.

وأكد تامر عبد المنعم خلال لقاء له ببرنامج “سبوت لايت” المذاع على قناة “صدى البلد ”، تقديم الإعلامية شيرين سليمان أنه تم تهديده بسبب المشخصاتى 2 ووجد فى سيارته طلقات رصاص، معقبا:" جاءت الشرطة والمعمل الجنائي، ومخفتش على بناتي من التهديد لأن معاهم ربنا".

خسارة

وأشار عبد المنعم، أنه لا يوجد منتج فنى يتعرض للخسارة.

وأوضح تامر عبد المنعم أنه اعتذر عن مسلسل «العمدة» في رمضان بسبب سفره خارج مصر لشراء أجهزة في ما يعرف بـ سينما الشعب.