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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دون إصابات بشرية.. السيطرة على حريق شب بحديقه لليوسفي بملوي جنوب المنيا

إخماد حريق بحديقة
إخماد حريق بحديقة بالمنيا

أخمدت قوات الحماية المدنية حريق اندلع داخل حديقة يوسفي بإحدى القرى بمركز ملوي بجنوب محافظة المنيا، دون إصابات بشرية، فيما أنحصرت الخسائر علي احتراق عدد من أشجار اليوسفي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بنشوب حريق بحديقة موالح "أشجار يوسفي باحدي قري شرق النيل بمركز ملوي.

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بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده للزراعات المجاورة، ورجحت التحريات الأولية نشوبه بسبب إلقاء أحد المارة لعقب سيجارة مشتعل، دون إصابات بشرية.

فيما انحصرت الخسائر المادية علي احتراق عدد من أشجار اليوسفي تم إخطار الوحدة المحلية لقرية الروضة لإتخاذ اللازم، وتم إبلاغ المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للفحص والمعاينة، والنيابة العامة للتحقيق والتصرف.

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