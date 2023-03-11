تعرف على القناة الخليجية العارضة لمسلسل ضرب نار

حصلت قناة أبو ظبي الفضائية على حق عرض المسلسل المصري “ ضرب نار ” من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، خلال شهر رمضان القادم .

ومن المقرر عرض مسلسل ضرب نار على مجموعة قنوات on بشكل حصري فى مصر ، بجانب منصة watch it .

تفاصيل مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

وتجسد الفنانة ياسمين عبد العزيز ضمن أحداث مسلسل ضرب نار دور مهرة، هذه الفتاة التي تمر بظروف عصيبة وقصص مأساوية، فتصارع الحياة من أجل العيش في حياة كريمة، كما تقع في حب جابر الكوماندا، الذي يجسده الفنان أحمد العوضي.