قرار عاجل من الأهلي قبل مباراة الهلال في دوري أبطال أفريقيا

أكدت تقارير صحفية، أن النادي الأهلي، سيطالب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بتأجيل مباراته أمام الهلال السوداني، في دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد صن داونز، اليوم السبت، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب موقع “سبورتاق” السوداني، فإن إدارة الأهلي ستتقدم بطلب لتأجيل مباراته أمام السودان في الجولة السادسة، بسبب مواعيد مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وأشار التقرير إلى أن منتخب مصر سيواجه مالاوي خارج الأرض يوم 28 مارس، على أن تعود بعثة الفراعنة للأراضي المصرية يوم 29 مارس، وهو ما يتعارض مع موعد مباراة الأهلي والهلال.

موعد مباراة الأهلي والهلال

وأضاف التقرير بأن مباراة الأهلي والهلال التي ستُقام في القاهرة، مقررًا لها أن تُقام يوم 1 إبريل، وسيطلب النادي الأهلاوي تأجيلها ليوم 2 أو 3 من الشهر ذاته.

ومن المتوقع أن تكون مباراة الأهلي والهلال حاسمة في تحديد المتأهل لدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.