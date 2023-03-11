لجنة تحكيم الدوم بمسابقة الغناء تعلن أسماء 4 متسابقين للتصعيد للتصفيات النهائية

أعلنت لجنة التحكيم بمسابقة الغناء ببرنامج الدوم في موسمه الثاني، اختيار أسماء 4 متسابقين للتصعيد للتصفيات النهائية.



وتتألف اللجنة الفنان حميد الشاعري، الفنانة أنوشكا، والشاعر أمير طعيمة، وهم من أعلن عن تصعيد أربعة متسابقين للتصفيات النهائية، وهم: مصطفى ذكري، أماني سمير، منعم يوسف، تمارا عماد.

فيما تشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.