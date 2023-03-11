عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفاصيل زيارة وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بمحافظة الأقصر..صور

وفد لجنة الإدارة
وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يزور الاقصر

شهدت محافظة الأقصر زيارة وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى و عقب لقاءهم بالمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بديوان عام المحافظة  بحضور القيادات التنفيذية للمحافظة، وقال محافظ الأقصر ، إن زيارة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب للمحافظة، تأتى ضمن  الزيارات الميدانية المستمرة والتواصل الدائم مع كافة فئات المواطنين.


وتفقد وفد لجنة الإدارة المحلية برفقة محافظ الأقصر والقيادات التنفيذية للمحافظة  السوق السياحى ثم طريق الكباش،  واستمع الوفد البرلماني ومحافظ الأقصر لبعض المواطنين وأصحاب البازارات حول ما إذا كانت هناك مشكلات تواجههم أو لديهم مطالب.
ثم توجه الوفد لمنطقة سوق الخضروات والفواكهة وموقف السيارات بشرق السكك الحديدية.


وقام الوفد بزيارة محطة معالجة مياة الصرف الصحى الرئيسية بالحبيل واستمع الوفد لشرح مفصل من اللواء محمد يحيي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر عن عمل المحطة التى تخدم مركزى الأقصر والبياضية وذلك من خلال ١٧ محطة رفع صرف صحى تشمل ٤ محطات رئيسية و١٣ محطة فرعية لخدمة ٢٥٠ الف نسمة ، على ان تخدم مستقبلا ٣٥٠ الف نسمة بحلول سنة الهدف عام ٢٠٣٧ ، حيث تقوم المحطة  بانتاج ٦٥ الف متر مكعب يوميا . 

احتفالات فى كل قرية.. مرماح ورقص بالحصان وتحطيب بموالد الأقصر.. فيديو

ختام اختبارات خرجي الجامعات للتدريب على تكنولوجيا الطاقة المتجددة في الأقصر


وتعمل المحطة بثلاث محطات داخلية وهى المرشحات الزلطية بسعة  ١٣ الف متر مكعب فى اليوم  ،  وبرك الأكسدة بسعة ١٦ الف متر مكعب فى اليوم ،وتوسعات برك الأكسدة بسعة ٣٦ الف متر مكعب فى اليوم ، وهى تخدم المناطق المحرومة من دخول الخدمة .
 

وتوجه الوفد لزيارة الغابة الشجرية التى أنشئت عام ١٩٩٤ والمقامة على مساحة ١٨٦١ فدان مزروع منها ١١٠ فدان لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأشجار الكايا الاستوائية والجاجوبا المعمرة الملقبة بالذهب الأخضر ذات العائد العالى والجيتروفا والمورينجا والسورجام وجميعها اشجار منتجة .

 

كما توجه الوفد إلى المجمع الصناعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة البغدادى واستمعوا إلى شرح مفصل عن طبيعة المشروعات الصناعية ، حيث  يقع المجمع على مساحة تعادل 206 آلاف متر مربع، ويضم حوالى 206 وحدات بمساحات تتراوح بين 284 و480 مترا، ويشمل عددا من الأنشطة الصناعية مثل مواد البناء  والأدوات المكتبية، والكهربائية، والهندسية، وصناعة المنسوجات، والورق وبعض الصناعات التعدينية والصناعات الغذائية وصناعة الكمامات والأكواب الورقية وغيرها من الصناعات، حيث يوجد نحو 111 وحدة من أصل 206، كما تم لقاء بعض المستثمرين واستمع الوفد لهم حول ما اذا كان لديهم اى معوقات.

كما قام الوفد بتفقد مشروع محور شمال الأقصر بمركز الزينية الذى تم إطلاق اسم اللواء سمير فرج محافظ الأقصر الأسبق علية  تقديرا لجهودة فى تجميل المدينة ، ويشار إلى ان نسبة الانجازات في المحور وصلت إلى ٨٠%  ،  واختتم الوفد زيارته بالمركز التكتولوجى للخدمات المتطورة بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر واستمعوا لشرح مفصل لكافة الخدمات المقدمة للمواطنين واثنى الوفد على سرعة انجاز تلك المهام.

 

وضم وفد لجنة الإدارة المحلية النواب محمد وفيق وكيل اللجنة، وعمرو درويش، أمين سر اللجنة، ونائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة إيمان الألفي، نائبة التنسيقية، والنائبة سامية توفيق، والنائبة سناء السعيد، والنائبة فايزة صالح، والنائبة ريهام عبد النبي، والنواب علي عبد الرحيم، خالد الحداد، عمر وطني، محمد رجب، كما يضم الوفد من أمانة اللجنة كل من، أحمد حشيش ومحمد بركات، كما حضر اللقاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الأقصر، كل من النواب أحمد إدريس، الدكتور حمادة العماري، بهاء أبو الحمد، الدكتور بهجت الصن، باهي أمين، أماني الشعولي، زينب السلايمي، محمد عبد العليم الشيخ، محمد عطا الله إسماعيل، ووائل زكريا الأمير.

IMG-20230311-WA0039
IMG-20230311-WA0039
IMG-20230311-WA0038
IMG-20230311-WA0038
IMG-20230311-WA0034
IMG-20230311-WA0034
IMG-20230311-WA0033
IMG-20230311-WA0033
IMG-20230311-WA0037
IMG-20230311-WA0037
IMG-20230311-WA0036
IMG-20230311-WA0036
IMG-20230311-WA0032
IMG-20230311-WA0032
IMG-20230311-WA0035
IMG-20230311-WA0035
IMG-20230311-WA0029
IMG-20230311-WA0029
IMG-20230311-WA0030
IMG-20230311-WA0030
IMG-20230311-WA0028
IMG-20230311-WA0028
IMG-20230311-WA0027
IMG-20230311-WA0027
IMG-20230311-WA0018
IMG-20230311-WA0018
IMG-20230311-WA0019
IMG-20230311-WA0019
IMG-20230311-WA0020
IMG-20230311-WA0020
IMG-20230311-WA0014
IMG-20230311-WA0014
IMG-20230311-WA0016
IMG-20230311-WA0016
الأقصر مجلس النواب القيادات التنفيذية صرف صحي شركة مياه الشرب والصرف الصحى طريق الكباش المشروعات الصناعية احمد السجيني النائب أحمد السجيني الخدمات المقدمة لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ورم في الدم.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل مرض شيكابالا

45 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن الحية والبانيه الآن

ايه السجود العريان ده.. تعليقات نارية بسبب تصرف زوجة حسن شاكوش خلال زفافهما

سجود عروسة حسن شاكوش في حفل زفافها يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

بمناسبة رمضان.. بشرى بشأن صرف مرتبات ومعاشات مارس| تفاصيل

إعلان من صن داونز يصدم الأهلي قبل مواجهة بريتوريا

اتفقت مع الخطيب.. فرج عامر يُفجر مفاجأة بشأن انتقال نجم الأهلي لبيراميدز

خالد الغندور يكشف مفاجأة عن توقعاته لنتيجة لقاء الأهلي وصن داونز

موضوعات متعلقة

احتفالات فى كل قرية.. مرماح ورقص بالحصان وتحطيب بموالد الأقصر.. فيديو

ختام اختبارات خرجي الجامعات للتدريب على تكنولوجيا الطاقة المتجددة في الأقصر

مبادرة "كتف فى كتف" توزع كراتين مواد غذائية لدعم مرضى السرطان بالأقصر

افتتاح ورشة عمل لتحويل الأقصر لمدينة غير نقدية وصديقة للبيئة.. تفاصيل

جامعة الأقصر تستضيف الاجتماع الحادي عشر للجنة التنفيذية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات

محافظ الأقصر يوجه بسرعة إنجاز مشروعات تطوير الأسواق والمواقف

افتتاح المؤتمر الدولي العاشر في التخطيط والدراسات المستقبلية بالأقصر

آفاق الفكر الإنساني.. ألسن الأقصر تستضيف سلسلة فعاليات بالتعاون مع الأعلى للثقافة

ترشيحاتنا

طالبة صينية تفاجئ العالم بتصرف غريب في حفل التخرج|فيديو

حسام موافي: الاستعداد لرمضان بتهيئة النفس وليس تخزين السلع.. فيديو

ارتفاع كبير في سعر النفط عالميا

دعاء يوم 19 من شعبان.. بـ8 كلمات يقضي الله عنك جبلا من الديون

كم مرة تقرأ سورة يس بنية الشفاء.. وما أفضل وقتٍ لها

تقلبات جوية.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 6 أيام المقبلة |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسرح العرائس.. حكاية أمر أصدره جمال عبد الناصر بسبب والد أحمد السقا

ممثل هندي شهير يعلن إسلامه ويتزوج سرا من صحفية مصرية| شاهد

سحلها وجرها من شعرها.. مقطع لرجل يعاقب زوجته يثير الغضب بالعراق

بلوك ساحر.. المطربة وعد السعودي تخضع لجلسة تصوير جديدة

فيديو

عمرو دياب يفاجي عمرو أديب بإجابة غير متوقعة عن الأغاني حاليا ..فيديو

ماذا قال لـ مؤمن زكريا.. الرئيس السيسي دعوة شباب برنامج كابيتانو مصر/ فيديو جراف

العروس حامل في ذكر.. مقطع فيديو لـ عروسين يثير الحرية والجدل

والدها طلب لها الدعاء.. إهمال طبي يهدد حياة نيللي محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دينا يحيى

القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

اﻟﻤﺰﻳﺪ