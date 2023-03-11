تفاصيل زيارة وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بمحافظة الأقصر..صور

شهدت محافظة الأقصر زيارة وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى و عقب لقاءهم بالمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بديوان عام المحافظة بحضور القيادات التنفيذية للمحافظة، وقال محافظ الأقصر ، إن زيارة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب للمحافظة، تأتى ضمن الزيارات الميدانية المستمرة والتواصل الدائم مع كافة فئات المواطنين.



وتفقد وفد لجنة الإدارة المحلية برفقة محافظ الأقصر والقيادات التنفيذية للمحافظة السوق السياحى ثم طريق الكباش، واستمع الوفد البرلماني ومحافظ الأقصر لبعض المواطنين وأصحاب البازارات حول ما إذا كانت هناك مشكلات تواجههم أو لديهم مطالب.

ثم توجه الوفد لمنطقة سوق الخضروات والفواكهة وموقف السيارات بشرق السكك الحديدية.



وقام الوفد بزيارة محطة معالجة مياة الصرف الصحى الرئيسية بالحبيل واستمع الوفد لشرح مفصل من اللواء محمد يحيي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر عن عمل المحطة التى تخدم مركزى الأقصر والبياضية وذلك من خلال ١٧ محطة رفع صرف صحى تشمل ٤ محطات رئيسية و١٣ محطة فرعية لخدمة ٢٥٠ الف نسمة ، على ان تخدم مستقبلا ٣٥٠ الف نسمة بحلول سنة الهدف عام ٢٠٣٧ ، حيث تقوم المحطة بانتاج ٦٥ الف متر مكعب يوميا .



وتعمل المحطة بثلاث محطات داخلية وهى المرشحات الزلطية بسعة ١٣ الف متر مكعب فى اليوم ، وبرك الأكسدة بسعة ١٦ الف متر مكعب فى اليوم ،وتوسعات برك الأكسدة بسعة ٣٦ الف متر مكعب فى اليوم ، وهى تخدم المناطق المحرومة من دخول الخدمة .



وتوجه الوفد لزيارة الغابة الشجرية التى أنشئت عام ١٩٩٤ والمقامة على مساحة ١٨٦١ فدان مزروع منها ١١٠ فدان لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأشجار الكايا الاستوائية والجاجوبا المعمرة الملقبة بالذهب الأخضر ذات العائد العالى والجيتروفا والمورينجا والسورجام وجميعها اشجار منتجة .

كما توجه الوفد إلى المجمع الصناعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة البغدادى واستمعوا إلى شرح مفصل عن طبيعة المشروعات الصناعية ، حيث يقع المجمع على مساحة تعادل 206 آلاف متر مربع، ويضم حوالى 206 وحدات بمساحات تتراوح بين 284 و480 مترا، ويشمل عددا من الأنشطة الصناعية مثل مواد البناء والأدوات المكتبية، والكهربائية، والهندسية، وصناعة المنسوجات، والورق وبعض الصناعات التعدينية والصناعات الغذائية وصناعة الكمامات والأكواب الورقية وغيرها من الصناعات، حيث يوجد نحو 111 وحدة من أصل 206، كما تم لقاء بعض المستثمرين واستمع الوفد لهم حول ما اذا كان لديهم اى معوقات.



كما قام الوفد بتفقد مشروع محور شمال الأقصر بمركز الزينية الذى تم إطلاق اسم اللواء سمير فرج محافظ الأقصر الأسبق علية تقديرا لجهودة فى تجميل المدينة ، ويشار إلى ان نسبة الانجازات في المحور وصلت إلى ٨٠% ، واختتم الوفد زيارته بالمركز التكتولوجى للخدمات المتطورة بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر واستمعوا لشرح مفصل لكافة الخدمات المقدمة للمواطنين واثنى الوفد على سرعة انجاز تلك المهام.

وضم وفد لجنة الإدارة المحلية النواب محمد وفيق وكيل اللجنة، وعمرو درويش، أمين سر اللجنة، ونائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة إيمان الألفي، نائبة التنسيقية، والنائبة سامية توفيق، والنائبة سناء السعيد، والنائبة فايزة صالح، والنائبة ريهام عبد النبي، والنواب علي عبد الرحيم، خالد الحداد، عمر وطني، محمد رجب، كما يضم الوفد من أمانة اللجنة كل من، أحمد حشيش ومحمد بركات، كما حضر اللقاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الأقصر، كل من النواب أحمد إدريس، الدكتور حمادة العماري، بهاء أبو الحمد، الدكتور بهجت الصن، باهي أمين، أماني الشعولي، زينب السلايمي، محمد عبد العليم الشيخ، محمد عطا الله إسماعيل، ووائل زكريا الأمير.

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