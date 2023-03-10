عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام اختبارات خرجي الجامعات للتدريب على تكنولوجيا الطاقة المتجددة في الأقصر

صدى البلد

اختتمت اختبارات المتقدمين من شباب الخرجين من الجامعات للمنحة التدريبية تكنولوجيا الطاقة المتجددة بمكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر.

يأتى ذلك تحت رعاية ودعم المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر للشباب وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

جامعة الأقصر تستضيف الاجتماع الحادي عشر للجنة التنفيذية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات

محافظ الأقصر يوجه بسرعة إنجاز مشروعات تطوير الأسواق والمواقف


وقال سيد محمد اسماعيل مدير مركز التدريب بمحافظة الأقصر، إن هذه الدورة تنفذ لأول مرة فى صعيد مصر لإعداد الشباب للعمل فى مشروعات الطاقة المتجددة والتى تعد هى مستقبل العالم الجديد وانطلاقا من توصيات مؤتمر المناخCOP27 بالاتجاه نحو استخدم الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.

وأضاف أن المقابلات كانت عبر الفيديوكونفراس بإشراف العميد على كمال مدير التدريب المكثف لشباب المحافظات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ITI.

الأقصر مكتبة مصر العامة محافظة الاقصر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا المعلومات وزارة الإتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الرياضة .. الزمالك مطالب بسداد 3 ملايين دولار..عقوبة الكاف للترجي عقب تعاطي نجمه للمنشطات..مفاجأة بشأن إيقاف كهربا

بعد توقف برنامجها.. مذيعة شهيرة تسخر من ياسمين عز| شاهد

حصريا .. قنوات عربية وإفريقية تنقل مواجهة صن داونز والأهلي غدا

انفصلت عن حبيبها الممثل.. فنانة شهيرة تعيش قصة حب مع رجل أعمال

تقارير: مباراة الأهلي والهلال السوداني مهددة بالتأجيل

حطيته في جردل.. فتاة الصف حملت سفاحا ووضعت طفلها داخل حمام المستشفى

لفتة إنسانية.. مؤمن زكريا بجوار الرئيس السيسي في نهائي كابيتانو مصر| فيديو

قبل ساعات من الزفاف.. من هو جميل ألكسندر عريس ابنة ملكة الأردن؟| من أصول يونانية

ترشيحاتنا

مصطفى بكري : القيادة السياسية تسعى لتحويل سيناء لعاصمة اقتصادية .. فيديو

مستفيدون من مبادرة كتف في كتف: شكرا يا ريس على اللي بتعمله معانا

كائن فضائي ينقذ الأرض.. مسافر عبر الزمن يتوقع أحداثا كارثية هذا العام بالتواريخ

خبير استراتيجي : الرئيس السيسي تصدّى لمخطط إسرائيلي خطير في سيناء |فيديو

الفاتيكان: يجب ضمان حرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة للفلسطينيين

نفوق آلاف الحيوانات .. مخاوف جديدة بسبب إنفلونزا الطيور بـ 3 دول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أدلة أثرية جديدة تكشف أسرارًا عن ثورة المصريين الكبرى ضد البطالمة

مسلسل الكتيبة 101 يؤرخ تصدي الجيش المصري للتكفيريين في العريش

لسة مع بعض.. صور أثارت الجدل لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

اشعلوا التريند.. بلوجر يستعين بـ "الأولتراس" والألعاب النارية لخطبة صديقته| فيديو

فيديو

الحكومة تكشف حقيقة طرح بيض بودرة واستقطاع بتحويلات المصريين في الخارج |فيديو

هنا انتظروا الهزات الكبيرة.. فرانك هوجربيتس يحذر من زلزال أقوى بمنطقة الشرق الأوسط

ابن محمد ثروت يوجه رسالة مؤثرة لـ خطيبته بعد مرضه.. شاهد

وجه دب ودوائر على المريخ .. رصد حركة غريبة على الكوكب الأحمر تحير علماء ناسا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ