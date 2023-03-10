ختام اختبارات خرجي الجامعات للتدريب على تكنولوجيا الطاقة المتجددة في الأقصر

اختتمت اختبارات المتقدمين من شباب الخرجين من الجامعات للمنحة التدريبية تكنولوجيا الطاقة المتجددة بمكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر.

يأتى ذلك تحت رعاية ودعم المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر للشباب وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وقال سيد محمد اسماعيل مدير مركز التدريب بمحافظة الأقصر، إن هذه الدورة تنفذ لأول مرة فى صعيد مصر لإعداد الشباب للعمل فى مشروعات الطاقة المتجددة والتى تعد هى مستقبل العالم الجديد وانطلاقا من توصيات مؤتمر المناخCOP27 بالاتجاه نحو استخدم الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.

وأضاف أن المقابلات كانت عبر الفيديوكونفراس بإشراف العميد على كمال مدير التدريب المكثف لشباب المحافظات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ITI.