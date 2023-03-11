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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر تويوتا كامري في مصر | صور

صدى البلد

تأتي السيارة تويوتا كامري موديل 2023 من الخارجي بتصميم عصري وأنيق يجمع بين اللمسات العصرية والشبابية، وتعتبر واحده من أكثر سيارات تويوتا في العالم وخاصة منطقة الخليج العربي، وتعتبر سيارة سيدان متوسطة الحجم.

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تويوتا كامري موديل 2022 

مواصفات السيارة تويوتا كامري موديل 2022 

تستهلك السيارة تويوتا كامري موديل 2022 نسبة من البنزين تقدر بـ 8.4 لتر، عندما تخوض مسافات تقدرها 100 كيلومتر، ويمكنها التسارع من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 9.3 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 195 كم/ساع.

 

حصلت السيارة تويوتا كامري موديل 2022 محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 2500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 178 حصانا، و 231 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.

تويوتا كامري موديل 2022 

تتميز السيارة تويوتا كامري موديل 2022 من الخارج بشبك أمامي سفلي عريض باللون الأسود، ومصابيح أمامية LED بتصميم نحيف نسبياً وجاءت مسحوبة قليلاً للجوانب مما عزز المظهر الهجومي للواجهة الأمامية، بجانب الأنوار النهارية، وكشافات الضباب في الفئة الأعلى. 

تويوتا كامري موديل 2022 

قياسات وأبعاد السيارة تويوتا كامري موديل 2022 

الطول الكلي: 4885 مم

العرض الكلي: 1585 مم

الارتفاع الكلي: 1455 مم

قاعدة العجلات: 2825 مم

خزان الوقود: 60 لتر

تويوتا كامري موديل 2022 

أسعار السيارة تويوتا كامري موديل 2022 

يبلغ سعر السيارة تويوتا كامري موديل 2022 في مصر نحو 3,400,000 جنيه، وتتوفر بفئة واحدة فقط "ها لاين".

تويوتا كامري موديل 2022 تويوتا كامري تويوتا كامري البنزين

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