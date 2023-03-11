ارتفاع كبير في سعر النفط عالميا

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1٪ أمس الجمعة بعد بيانات التوظيف الأمريكية التي ‏جاءت أفضل من المتوقع، لكن الخام تعرض لخسائر أسبوعية بسبب المخاوف ‏حيال سياسة الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي.‏

وارتفع خام برنت 1.19 دولار أو 1.5% إلى 82.78 دولار للبرميل، وبلغت ‏خسائره الأسبوعية 3.5%. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 96 سنتًا ‏أو 1.3٪ إلى 76.68 دولار للبرميل، وسجل خسارة أسبوعية بنسبة 3.7%.‏

وخيمت التوقعات برفع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم وفي أوروبا على ‏توقعات النمو العالمي ودفعت كلا الخامين القياسيين للانخفاض هذا الأسبوع.‏

سبب أقل لرفع الفائدة

ومع ذلك، قد يكون لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سبب أقل لرفع أسعار ‏الفائدة بشكل حاد أو مرتفع كما كان يعتقد البعض بعد تقرير حكومي يوم الجمعة ‏أعاد إحياء الآمال في تخفيف التضخم وسط علامات على عودة سوق العمل ‏المضطرب إلى طبيعته.‏

وشهد النفط عامًا مليئًا بالتقلبات حتى الآن، متأثراً بالقوى الدافعة المتعارضة لمخاوف التباطؤ العالمي من ناحية، وانتعاش الصين من الجانب الآخر. ير

ويراقب المستثمرون عن كثب تخفيضات الصادرات من النفط الروسي بعد قرار ‏موسكو بخفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا في مارس.

وطغى تأثير التوقعات بالمزيد من رفع أسعار الفائدة على التفاؤل بشأن تعافي الصين بعد إنهائها سياسة (صفر-كوفيد).

وأدى انتعاش البلاد بالفعل إلى زيادة تكلفة شحن النفط الخام، في حين تتوقَّع شركة "شل" ارتفاع أسعار النفط خلال الأشهر المقبلة حيث تدعم الصين الطلب العالمي.