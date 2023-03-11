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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عاصفة ثلجية تربك حركة النقل والسفر في بريطانيا|شاهد

أرشيفية
أرشيفية

عرضت فضائية يورونيوز مقطع فيديو يرصد لقطات لـ عاصفة ثلجية ضربت بريطانيا، حيث أصابت الثلوج الكثيفة أجزاء مختلفة في المملكة المتحدة بالشلل وتسببت في إغلاق الطرق الرئيسية وتوقف القطارات وإغلاق المدارس، وعلق السائقون لساعات داخل سياراتهم.

وأحدثت العاصفة "لاريسا" كما أطلق عليها الخبراء، حالة من الفوضى في شمال غرب إنجلترا، وتوقفت حركة المرور على الطريق السريع "إم 26" الذي يمر عبر شمال البلاد، لأكثر من سبع ساعات صباح يوم الجمعة بسبب تساقط الثلوج بكثافة في المنطقة.

هذا وأغلقت العديد من الطرقات الرئيسية وتم إغلاق خط القطار الذي يربط بين مدينتي مانشستر وشيفيلد بسبب الأشجار المتساقطة جرّاء العاصفة.

وتسببت العاصفة التي ضربت البلاد للمرة الثانية خلال أسبوع، بتعطيل حركة السفر، وأدت إلى تأخر عدد من الرحلات الجوية المغادرة من مطار ليفربول جون لينون.

 

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