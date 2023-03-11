تنبيه بالسعودية.. أحوال جوية مهيأةً لهطول أمطار رعدية

أورد المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن تكوُّن أمطارٍ من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير في جنوب المملكة، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، وفق ما ذكرت صحيفة سبق السعودية.

وتشمل الحالة مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد منطقة الرياض، لحالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تشمل الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض، والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم، وضرما ومرات.

ولفت المركز إلى أن الحالة مستمرة حتى السادسة مساء اليوم.

كما ولفت المركز، إلى أنه تبدأ الحالة الماطرة من المرتفعات الجنوبية الغربية السعودية، مع ساعات ما بعد ظهر ومساء يوم السبت؛ بحسب مخرجات النموذج العددي المطور لدى طقس العرب، مع توقُّعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة الشدّة.

على أن يتَّسع نطاق تأثير الحالة الماطرة تدريجيًّا يوم الأحد، بمشيئة الله تعالى.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأةً لهطول أمطارٍ رعدية مسبوقة برياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الرياض، القصيم، حائل؛ تمتد إلى الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك، كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجياً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، ويكون مائجاً مع السحب الرعدية، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.