سؤال برلماني حول خطة الحكومة لتعزيز الحركة الجوية الوافدة

توجهت الدكتورة حنان حسني يشار ، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، حول استراتيجية وزارته لتعزيز وتنشيط الحركة الجوية الوافدة إلى مصر.

وقالت النائبة حنان يشار، إن صناعة الطيران العالمي شهدت منذ عام 2021 سلسلة من الأحداث والتحديات التي انعكست تداعياتها على القطاع ، بدايةً من جائحة كورونا التي سببت خسائر فادحة لصناعة الطيران حتى جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتلقى بظلالها القاتمة على الاقتصاد العالمى الذى يتعرض لأزمات خطيرة أدت لارتفاع الأسعار وفي مقدمتها أسعار الطاقة مما كان له آثار سلبية على قطاع الطيران وارتفاع تكاليف التشغيل كونه من أكثر القطاعات حساسية وتأثرًا بمختلف الأحداث.

وأشارت إلى أن التغيرات المناخية والانبعاثات الكربونية برزت أيضا كأحد أهم التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة فى مجال النقل الجوى .

وأوضحت أن قطاع الطيران المدنى المصرى تأثر بكل هذه الأحداث وواجه الكثير من التحديات، ولم تدخر الدولة المصري أي جهدًا في سبيل دعمه ومساندته للصمود أمام هذه التحديات.

وأكدت على أهمية وضع إستراتيجية حكومية مدروسة تشارك فيها مختلف مؤسسات الدولة المعنية لتنشيط وتعزيز الحركة الجوية و السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري للوصول إلى 30 مليون سائح، بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق نقلة نوعية لقطاع الطيران المدني وتعزيز مكانته إقليميًا ودوليًا.

ووجهت النائبة في طلب الإحاطة الأسئلة التالية:"ما هي إستراتيجية وزارة الطيران لتعزيز وتنشيط الحركة الجوية الوافدة إلى مصر؟، وما هي خطتها لرفع كفاءة المطارات المصرية وزيادة طاقتها الإستيعابية؟، وماهي خطتها تجاه الناقل الوطني "مصر للطيران"، وتحديث أسطوله الجوي؟، وماهي خطتها لتعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص؟".