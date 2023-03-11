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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد أعمال فحص تظلمات الشهادة الإعدادية بالكنترول المركزي

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

تفقد محمد عبد الله وكيل ، وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أعمال فحص تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بالكنترول المركزي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالدقة في مراجعة أوراق الطلاب المتظلمين، لينال كل منهم حقه.
 

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جاء ذلك بحضور كل من جلال فوزي السيد، رئيس لجنة النظام والمراقبة، والمهندس صلاح حسنين، مسئول قواعد البيانات المركزية، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، وبحضور لجان المواد الدراسية برئاسة الموجه العام لكل مادة، وعضوية الموجهين الأوائل لكل مادة على حدة.

وحث وكيل الوزارة الموجهين على الدقة والالتزام بمعايير قواعد أعمال فحص التظلمات، كما وجه أعضاء الكنترول على الدقة في أعمال رصد الدرجات وسرية العمل.

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعلن عن موعد نهاية تلقي طلبات التظلمات الخاصة بنتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023, في 28 فبراير2023، وجرى تحديد 13 موقعاً، لاستقبال التظلمات من الطلاب وأولياء أمورهم، طوال أيام الأسبوع، ماعدا يومي "الجمعة والسبت".

كما حدد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مواقع تلقي التظلمات بالإدارات التعليمية والمدارس، مقر إدارات "سيدي غازي ، سيدي سالم، فوه، البرلس"، ونادي المعلمين بدسوق ، ومدرسة الشهيد حمدي بإدارة شرق كفر الشيخ، ومجمع هدى شعراوي التابع لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، والمدرسة الثانوية التجارية القديمة بمطوبس، ومدرسة الحامول الإعدادية بنين بإدارة الحامول، وبمدرسة الرياض الرسمية للغات التابعة لإدارة الرياض، بالمدرسة الإعدادية للبنين ببيلا، ومدرسة الصديق الابتدائية ببلطيم.

وقدمت الطلبات في المواقع التي حددتها مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، مع تسديد الرسوم، وقدرها 35 جنيها، وجارٍ النظر في تلك التظلمات، وتحديد موعد لحضور الطالب في المقر الرئيسي للكنترول بمدرسة الوحدة العربية بمدينة كفر الشيخ، ليطلع على صورة كراسة الإجابة الخاصة به لمراجعتها، وتدوين الملاحظات في ورقة مرفقة بورقة الإجابة، لتعرض على لجنة من موجهي المادة، لتقدير مدى أحقية الطالب، وستتم موافاة الطلاب بنتيجة التظلمات.

كان محافظ كفر الشيخ قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأولى للعام 2022-2023، بنسبة نجاح 87.41 %، كما اعتمد أيضا نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 96.82 %، ونتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 98 %.

وأوضح المحافظ أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية 63 ألفا و281 طالبا وطالبة، تغيب منهم 196 طالبا، وحضر منهم الامتحانات 63 ألفا و85 طالبا، ونجح منهم 55 ألفا و140 طالبا، بنسبة 87.41 %.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في الفصل الدراسي الثاني، والمراحل التعليمية التالية، ليصبحوا في المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

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