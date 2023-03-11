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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتفاق السعودية وإيران ماذا يعني لأمريكا ؟

السعودية وإيران والصين
السعودية وإيران والصين

سلط الاتفاق الذي أبرمته السعودية و إيران يوم الجمعة لإعادة العلاقات الضوء على الدور الأمريكي في الشرق الأوسط - لا سيما في ظل أن الوسيط في الاتفاق، كانت الصين خصم واشنطن الرئيسي، وفق ما ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية.

ويخفف الاتفاق الدبلوماسي ، الذي تم التوصل إليه بعد أربعة أيام من المحادثات مع كبار المسؤولين الأمنيين في بكين ، التوترات بين قوى الشرق الأوسط بعد سبع سنوات من الأعمال العدائية.

اعلنت كل من المملكة العربية السعودية وإيران، عن استئناف العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات مرة أخرى في بلديهما في غضون شهرين ، وفقًا لبيان  مشترك.

قال أليكس فاتانكا ، مدير برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط ، إن الاتفاق الإيراني السعودي يمثل اتفاقًا مهمًا للمنطقة ، لكنه تساءل عما إذا كان سيضع حداً لأي عنف ، بما في ذلك في اليمن الذي مزقته الحرب.

ذكر "يبقى أن نرى ما إذا كان بإمكانهم إجراء حوار هادف".

قطعت المملكة العربية السعودية ، العلاقات مع إيران في عام 2016 بعد أن اقتحم محتجون سفارة البلاد في إيران بعد إعدام رجل دين.

كانت الأخبار الصادرة يوم الجمعة بمثابة نجاح دبلوماسي وسياسي لبكين ، التي نشرت أيضًا مؤخرًا خطة سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وسرعان ما أشاد وانج يي كبير الدبلوماسيين الصينيين بالاتفاق باعتباره "انتصارا" يوم الجمعة، وقال إن بلاده ستواصل معالجة القضايا العالمية ، وفقا لتصريحات نشرتها عدة صحف صينية.

لكن الاتفاقية تقوض موقف الولايات المتحدة في المنطقة. قلصت الولايات المتحدة حجم تواجدها في سوريا بعد سحب قواتها في عام 2021 من أفغانستان.

في حديثه للصحفيين ، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن الولايات المتحدة "أُبلغت" بالمحادثات السعودية الإيرانية لكنها لم تلعب أي دور فيها.

ورحب كيربي بعودة العلاقات بين البلدين لأنها تعمل على الاستقرار  في الشرق الأوسط.

وقال كيربي: "بقدر ما يمكن أن يؤدي إلى تهدئة التوترات ، كل هذا يعود إلى الجانب الجيد" ، مضيفًا أن الولايات المتحدة لا تتراجع عن دورها في الشرق الأوسط.

وحول دور الصين كوسيط، قال فاتانكا إن الصفقة لا تشكل "خسارة كبيرة" لواشنطن على المدى الطويل.

وقال: "هذا يجعل الولايات المتحدة تبدو رمزياً وكأنها غير قادرة على أن تكون لاعباً رئيسياً".

على العكس من ذلك، كانت علاقات الولايات المتحدة متوترة مع إيران على مدى عقود ، وكان الاتفاق سيكون أقرب إلى المستحيل بوساطة واشنطن.

حذر بعض الخبراء من أن الصين تبدأ حقبة جديدة من الانخراط الدبلوماسي في الشرق الأوسط ، حيث كان لها في السابق علاقات اقتصادية في الغالب.

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