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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صور من كواليس مسلسل "تحت الوصاية" .. شاهد

تحت الوصاية
تحت الوصاية

تواصل الفنانة منى زكي، تصوير أحداث مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم “تحت الوصاية” ويعرض في رمضان ٢٠٢٣.

وتستقر منى زكي، في مدينة القصير، لتصوير عدد من المشاهد الهامة والأساسية حيث تمكث هناك لقرابة الأسبوع.

نشرت منى زكي، البوستر الرسمي الخاص بالعمل من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “انتظروا مسلسل تحت الوصاية رمضان 2023 بطولة : مني زكي، تأليف: شيرين دياب وخالد دياب ، إخراج : محمد شاكر خضير، إنتاج : سعدي-جوهر Mediahub”.

يذكر أن حرص المخرج كريم العدل، على دعم الفنانة  منى زكى بعد الهجوم عليها بسبب بوستر مسلسل "تحت الوصاية".

منى زكي في القصير من أجل "تحت الوصاية"

بالبوستر الرسمي.. منى زكي تروج لمسلسل تحت الوصاية

 

وكتب كريم العدل، على حسابه بـ “فيسبوك”: "دي تويتة وقعت قصادي بالصدفة.. بس الموضوع ده غريب جدا والله .. يعني اولا الجمال ده شيء نسبي .. لو انتي شايفة ان منى زكي كده وحشة، ف دي رؤيتك انتي".

وأضاف: "انا ممكن اشوفها حلوة عادي.. هى يا جماعة نيكول كيدمان لما بوظت مناخيرها علشان دور، ولا توم كروز لما طلع بكرش و اصلع، كانوا بيعملوا كده علشان عايزين يقولوا ان فيه فئة معينة شكلها وحش؟!! مش منطق ابداً والله".

 

وتابع: "ثانيا، انا حقيقي مش فاهم ايه علاقة التعليم بالموضوع عامة ثالثا، هل ده معناه ان كل المحجبات قمرات ومافيهومش ولا واحدة وحشة؟ مش منطقي.. وتاني نرجع نقول ده شيء نسبي يختلف من شخص للتاني".

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منى زكى الفنانة منى زكي تحت الوصاية انستجرام رمضان فيسبوك

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