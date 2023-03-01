عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. البرومو التشويقي لمسلسل تحت الوصاية لـ منى زكي

تحت الوصاية
تحت الوصاية

طرح البرومو التشويقي لـ مسلسل تحت الوصاية، بطولة الفنانة منى زكي، تمهيدًا لعرضه في الماراثون الرمضاني 2023.

وبدأ العد التنازلي لشهر رمضان الكريم ، حيث تعاقدت عدد من المنصات على عرض مسلسل تحت الوصاية في مصر ، والذي تقوم ببطولته الفنانه مني زكي.

ومن المقرر عرض مسلسل تحت الوصاية من بطولة مني زكي علي منصة watch it المصرية ، بالإضافة إلى منصة شاهد السعودية ، والتي حصلت على حقوق شراءه في مصر بجانب الدول العربية . 

بحضور الوزراء.. منى زكي تحت قبة البرلمان للمرة الثانية

تعرف على منصات عرض مسلسل تحت الوصاية لـ منى زكي

قصة مسلسل تحت الوصاية 

قصة المسلسل مأخوذة من الواقع، وتدور أحداثها في إطار الدراما الاجتماعية، حول شخصية امرأة تدعى حنان (منى زكي)، وهي أم لابن بعمر 9 سنوات وطفلة رضيعة، وترعاهم بعد وفاة زوجها وسط صعوبات تواجهها بمفردها.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

مسلسل “تحت الوصاية” يشارك في بطولته مع منى زكي كل من  نسرين أمين، ثراء جبيل، دياب، مها نصار، محمد عبد العظيم، خالد كمال، رشدي الشامي، وعدد كبير من الفنانين.

تحت الوصاية من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف شيرين دياب وخالد دياب، ويتكون من 15 حلقة.

دراما مني شهر رمضان الكريم نسرين أمين شهر رمضان رمضان الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماما سايباكي كده ليه .. مقطع صادم لابنة شيرين بملابس مثيرة

اهتزازات واضحة في نطاق القاهرة الكبرى.. البحوث الفلكية : ماتخافوش

هيقلب فجأة| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

علاقة حميمية مع الأختين ..  فضيحة شقة 16 بالعمرانية

بداية من اليوم.. الحكومة تصرف 2000 جنيه للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

شوف مصلحتك.. مارسيل كولر يبلغ لاعب الأهلي بالرحيل

خالف التوقعات.. تحرك مفاجيء في سعر الذهب اليوم الأربعاء

بشائر رمضان.. تقديم موعد صرف مرتبات الموظفين مارس 2023

موضوعات متعلقة

كلمات مؤثرة من شادي زيدان لـ شقيقه أيمن قبل رحيله

ثعابين مفزعة في كواليس تصوير بابا المجال وهذا رد فعل باسم سمرة

تامر عبد المنعم: من يوم ما دخل الترند الدنيا باظت

ماما سايباكي كده ليه .. مقطع صادم لابنة شيرين بملابس مثيرة

نشرة الفن.. منى زكي تحت قبة البرلمان للمرة الثانية.. وتفاصيل حالة سعد لمجرد النفسية في محبسه

بعد 25 عاما.. بطلة فيلم تيتانيك بين الحاضر والماضي| صور

وأخيرا.. قصة حب جديدة بين نادين نسيب نجيم وقصي خولي في رمضان

وصلة رقص مع أصدقائها | ظهور صادم لـ حلا شيحة بالسيجارة.. فيديو

ترشيحاتنا

35 درجة مئوية.. موجة حارة تضرب هذه المحافظات الخميس والأرصاد تحذر: لا تنخدعوا

هتمضي التنازل ولا؟!.. يلقي بزوجته من بلكونة الدور الثالث في السنبلاوين| والطلاق السبب

أسرار تسمية شهر شعبان بهذا الاسم .. احرص فيه على هذه الأدعية

خلي بالك.. أسباب ارتفاع درجة حرارة السيارة

تشكيل أرسنال أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

دعوة لنتنياهو للتنصل منها|أول تعليق لـ أمريكا بشأن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة كولر لمباراة القطن.. ثلاثي أهلاوي لمصالحة الجماهير

لن تصدق .. هندي يعرض كليته للبيع لسبب غير متوقع

تظهر على أسنانك.. علامة تشير إلى إصابتك بمرض خطير في الكبد

طريقة تحضير الحلاوة الطحينية بوصفة اقتصادية

فيديو

الأرض انشقت .. حقيقة أكبر صدع أحدثه زلزال تركيا 2023 "فيديوجراف"

بسبب كلمة.. خناقة سيد عبدالحفيظ والجهاز الفني للداخلية وحكم المباراة.. فيديوجراف

زلازل تركيا المدمرة ليست الأخيرة.. ماذا سيحدث في مارس المقبل؟| "فيديوجراف"

حقيقة انفجار براكين في البحر وحدوث تسونامي قريبا | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ