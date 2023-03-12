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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هزيمة مخزية.. ماذا قال خبراء الرياضة عن نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز؟

أهداف الاهلى وصن
أهداف الاهلى وصن داونز

نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز .. الأهلي خسر أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي بخمسة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز

أهداف الأهلي وصن داونز والخسارة أمام الفريق الجنوب إفريقي جعلت رصيد الأهلي يتجمد عند 4 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة، بينما أهداف صن داونز في المباراة رفعت رصيد الجنوب إفريقي إلى 10 نقاط، ليضمن صن داونز التأهل لربع النهائي. 

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بنتيجة مباراة الأهلى وصن داونز باتت فرص الأهلي ضئيلة للتأهل لربع النهائي لكنها ممكنة.

للمزيد حول أهداف صن داونز ضد الأهلي في المباراة التي جمعتهما في جنوب إفريقيا وفرص الأهلي للتأهل شاهد الفيديوجراف التالي:

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