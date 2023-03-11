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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى الرمد

صدى البلد

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية،سير العمل بمستشفي طب وجراحة العيون "الرمد" بالزقازيق،وتابع انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي بها.

تفقد وكيل الوزارة عددا من الأقسام الطبية، وتم التأكد من إجراء اليوم ٧ عمليات جراحية بالمستشفي بنجاح، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء علي قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، كما تفقد قسم المعمل موجهاً بميكنة تسجيل النتائج الخاصة بالفحوصات المعملية للمرضي، وذلك عوضاً عن نظام التسجيل الدفتري القديم، لتطوير أداء العمل، وتوفيراً للوقت والجهد.

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وناقش الدكتور هشام مسعود في حضور مدير المستشفى، ولجنة هندسية من المديرية، وممثل من الهيئة العربية للتصنيع، تطوير دورات المياه، وأعمال السباكة بالمستشفي، موجهاً ببعض المقترحات، والملاحظات لمراعاتها قبل البدء في تنفيذ الأعمال، بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، كما قام بمعاينة الشرخ الذي ظهر في أحد الحوائط بالمبني الرئيسي بالمستشفي خلال الأيام القليلة الماضية، موجهاً بعودة العيادات الخارجية للمستشفي، يوم الخميس القادم، مع الإبقاء علي عيادة خارجية للرمد بالمركز الطبي بالنحال، التابع للإدارة الصحية بالزقازيق، وذلك بعد معاينة اللجنة الاستشارية لمستشفى الرمد، والمشكلة بتوجيهات معالي محافظ الشرقية، وصدور تقريرها بعدم وجود أي خطر يهدد حياة العاملين أو المواطنين المترددين على المستشفى. 

يذكر أنه تم نقل العيادات الخارجية لمستشفى الرمد بالزقازيق لمركز طبي النحال، وخدمات الإستقبال والطوارئ والعمليات الجراحية بمستشفى الزقازيق العام، في نهاية الشهر الماضي، وذلك فور ظهور شروخ بأحد حوائط المبنى الرئيسي، حرصاً على أرواح المواطنين، وتفاديا لأي خطورة، وعليه تقرر تشكيل لجنة هندسية تنفيذاً لتوجيهات معالي المحافظ الشرقية، من استشاريي الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، بالتنسيق مع مجلس مدينة الزقازيق، لتقييم الحالة الإنشائية لمبنى المستشفي، وتحديد الاحتياج من الترميم أو عدمه.

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