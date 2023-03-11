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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد عودة العلاقات مع السعودية| نتنياهو: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

نتنياهو
نتنياهو

أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال"، إحدى أكبر وسائل الإعلام في العالم باللغة الفارسية التي لا تبث من إيران.

وقال مكتب نتنياهو، اليوم السبت، إن "رئيس الوزراء نتنياهو خاطب الشعب الإيراني مباشرة ونقل رسائل إلى النظام الإيراني وذلك في أول تعقيب له بعد عوده العلاقات بين السعودية وإيران.

وكتب نتنياهو على "تويتر": "أجريت مقابلة مع إحدى أكبر القنوات الإخبارية في العالم باللغة الفارسية لنقل رسالة واضحة إلى الشعب الإيراني والعالم أجمع وهى أن إسرائيل لن تقبل أبدا بأسلحة نووية بحوزة إيران".

وخلال المقابلة، وصف نتنياهو المحتجين في إيران بـ "الشجعان"، وقال إن الشعب الإيراني وريث حضارة عظيمة وأنا على قناعة أنه سيبني مجددا حضارة عظيمة عندما يتحرر، وفق قوله.

وأضاف: "أقول لقادة الغرب وزعماء العالم سيتغير التاريخ إن حصلت إيران على سلاح نووي، لا يمكننا أن نسمح للنظام الإيراني بحيازة سلاح قتل جماعي، إنهم يتمنون الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل الموت لكل من لا يشاركهم قيمهم.

كما أشار نتنياهو، خلال المقابلة، إلى أنه يعشق العديد من الأكلات الفارسية من بينها "الأرز بالزعفران"، وقال إنه كان يخطط لزيارة إيران قبل وقت قصير من اندلاع الثورة الإسلامية عام 1978، حيث كان يعمل وقتها في القطاع الخاص.

وقال نتنياهو إنه لولا النظام الحالي في إيران لكانت العلاقات بين إسرائيل وطهران قد وصلت إلى مستوى لا يمكن تخيله".

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