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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 4 أشخاص في تصادم 3 سيارات بصحراوي أسوان

حادث تصادم- ارشيفية
حادث تصادم- ارشيفية

تعرض 4 أشخاص مساء السبت لإصابات متفرقة بالجسم فى حادث تصادم 3 سيارات على طريق وصلة الغنيمية المؤدى للطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة بنطاق مركز إدفو شمال أسوان.

تلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم 3 سيارات عبارة عن سيارة نقل كبيرة " نقل ثقيل" وسيارة نقل صغيرة وسيارة ثالثة "فان" خاصة بطريق وصلة الغنيمية المؤدى للطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" بنطاق مركز إدفو بمحافظة أسوان.

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حوادث متفرقة 

وأسفر الحادث الذى تم الدفع فيه بـ6 سيارات إسعاف لموقع البلاغ، عن إصابة 4 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى إدفو، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث. 

 

https://www.elbalad.news/5654178

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