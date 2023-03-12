إصابة 4 أشخاص في تصادم 3 سيارات بصحراوي أسوان

تعرض 4 أشخاص مساء السبت لإصابات متفرقة بالجسم فى حادث تصادم 3 سيارات على طريق وصلة الغنيمية المؤدى للطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة بنطاق مركز إدفو شمال أسوان.

تلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم 3 سيارات عبارة عن سيارة نقل كبيرة " نقل ثقيل" وسيارة نقل صغيرة وسيارة ثالثة "فان" خاصة بطريق وصلة الغنيمية المؤدى للطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" بنطاق مركز إدفو بمحافظة أسوان.

حوادث متفرقة

وأسفر الحادث الذى تم الدفع فيه بـ6 سيارات إسعاف لموقع البلاغ، عن إصابة 4 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى إدفو، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

https://www.elbalad.news/5654178