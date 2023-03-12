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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحولات على خط المواجهة في معركة روسيا وأوكرانيا على باخموت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت أوكرانيا يوم السبت أن قواتها تصد الهجمات الروسية التي لا هوادة فيها في باخموت، حتى في الوقت الذي قال فيه محللون غربيون إن القوات الروسية استولت على معظم شرق المدينة المحاصرة وأنشأت خطًا أماميًا جديدًا يخترق وسطها.

وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أدى التقدم الروسي التدريجي والعدد الكبير من الضحايا الأوكرانيين إلى إثارة الحديث عن انسحاب من مدينة باخموت في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا التي دمرتها شهور من القتال. لكن المسؤولين الأوكرانيين يقولون إن الخسائر الروسية في باخموت أسوأ من خسائرهم، وأشاروا إلى أنهم سيتبعون إستراتيجية نزيف الجيش الروسي قبل الهجوم المضاد الأوكراني المخطط له.

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قبضة ضعيفة

وعلى الرغم من تأكيد الجيش الأوكراني أنه سيبقى في باخموت، فقد أصبح من الواضح بشكل متزايد أن قبضته على المدينة كانت ضعيفة وأن القوات الروسية تحقق مكاسب جديدة. على الرغم من أن القيمة الإستراتيجية لباخموت قابلة للنقاش، إلا أن موسكو تبحث عن نصر بعد سلسلة من النكسات.

قال يفغيني ف. بريجوزين ، قائد مجموعة فاغنر الروسية ، الأسبوع الماضي إن مقاتليه استولوا على النصف الشرقي من باخموت - وهو تأكيد رفضه الجيش الأوكراني في ذلك الوقت ، قائلاً إن جنوده ما زالوا يقاتلون هناك.

لكن وكالة المخابرات الدفاعية البريطانية قالت يوم السبت إن مقاتلي فاغنر "سيطروا" على معظم شرق المدينة خلال الأيام الأربعة الماضية. وأضافت أن نهر باخموتكا ، الذي يمتد من الشمال إلى الجنوب عبر وسط المدينة ، يمثل الآن خط المواجهة ويمكن أن يعيق التقدم الروسي نحو الغرب.

أظهرت صور الأقمار الصناعية الأخيرة أن الجسور عبر نهر باخموتكا، والتي كانت قبل الحرب محاطة بالنباتات التي تم الاعتناء بها جيدًا ومسارات المشي الصاخبة، قد دمرت.

روسيا وأوكرانيا باخموت روسيا أوكرانيا فاغنر

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