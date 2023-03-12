شاهد.. كبسولة كرو دراجون تعود من مهمتها الفضائية بسلام

هبطت كبسولة الفضاء كرو دراجون التابعة لشركة سبيس إكس بسلام اليوم الأحد قبالة ساحل فلوريدا وعلى متنها أربعة رواد فضاء بعد مهمة علمية استغرقت خمسة أشهر في محطة الفضاء الدولية.

وأعادت كرو دراجون، الولايات المتحدة إلى رحلات الفضاء المأهولة للمرة الأولى، منذ أن تقاعد مكوك الفضاء الأمريكي "شاتل".

وانطلق رواد الفضاء الأربعة في طريقهم للعودة إلى الأرض في الساعة 9:02 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0202 بتوقيت جرينتش في 12 مارس).

وأرجأت ناسا المغادرة من محطة الفضاء الدولية مرتين بسبب مخاوف الطقس من المواعيد المعلنة السابقة يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وأطلقت Crew-5 على صاروخ SpaceX Falcon 9 في 5 أكتوبر 2022. وكان انطلاقًا تاريخيًا، حيث جعل، “مان” أول امرأة أمريكية من السكان الأصليين تصل إلى الفضاء و"كيكينا" أول روسية تطير إلى مدار على مركبة فضائية أمريكية خاصة.

وقضى رواد Crew-5 خمسة أشهر مليئة بالأحداث بعيدًا عن الأرض.