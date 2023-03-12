عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

استمرار صرف المعاشات لشهر مارس.. ومفاجأة كبري بشأن موعد تطبيق الزيادة الجديدة

أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات

تتابع وزارة التضامن الاجتماعي، صرف معاش شهر مارس الجاري من ماكينات الصراف الآلي "atm" ومن خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي، والبريد المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية.

صرف المعاشات للمتخلفين بالموعد 

كما تستمر عمليات صرف المعاشات لشهر مارس الجاري للمواطنين الذين لم يتمكنوا من الصرف خلال الأيام الماضية، حيث وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتيسير كافة الإجراءات اللازمة خلال صرف معاش شهر مارس الجاري، وتقديم كافة التيسيرات التي تواجه المواطنين وتذليل أي عقبات تواجه أصحاب المعاشات أثناء صرف مستحقاتهم الشهرية.

وشهدت عمليات صرف معاش شهر مارس 2023 انتظام وسير عملية الصرف من مختلف منافذ الصرف سواء ماكينات الصراف الآلية، أو فروع بنك ناصر ومكاتب البريد بمختلف محافظات الجمهورية.

ومن جانبه ينتظر أصحاب المعاشات تطبيق زيادة المعاشات الجديدة، حيث تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لتنفيذ نسبة الزيادة الجديدة على المعاشات بداية من 1 أبريل القادم، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث وجه اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على قراره بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من شهر أبريل القادم.

وأوضح عوض، أن  زيادة المعاشات المقرر صرفها في الأول من أبريل القادم وفقاً لقرار الرئيس ستصرف بحد أدنى 170 جنيها وبحد أقصى 1635 جنيها، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يقارب 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه، وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه وذلك عن أشهر إبريل ومايو ويونيه.

وأضاف عوض، أن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1 /4 /2023 وحتى 30 /6 /2023، ستستفيد من الزيادة اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.

وأشار عوض إلى أنه منذ ما يقرب من 4 أشهر فقط وجه الرئيس بصرف منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه تم صرفها مع معاش شهر 11 بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه الأمر الذي يؤكد على أن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في قلب وعقل الرئيس.

زيادة المعاشات والمرتبات الجديدة

وتولي القيادة السياسية برئاسة الرئيس  السيسي اهتماما خاصا بالطبقات محدودة الدخل والمهمشة، وتضعهم على رأس أولوياتها في أي تحرك اقتصادي أو إصدار  حزم الحماية الاجتماعية التي تهدف للتخفيف من الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن.

وأصدر الرئيس السيسي، مؤخرا، مجموعة من القرارت الهامة، وذلك على هامش جولة تفقدية بمحافظة المنيا، حيث تضمنت القرارات التي تهدف لحماية الطبقات محدودة الدخل ما يلي:

  • التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000جنيه شهرياً.

كما قرر السيسي زيادة المرتبات للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

  • بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.
  • بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.
  • بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.
  • بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

كما قرر الرئيس السيسي:

  • زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.
  • رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.
  • زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهرياً، اعتبارا من أول أبريل 2023.
المعاشات صرف المعاشات صرف معاش شهر مارس زيادة المعاشات الجديدة زيادة المعاشات والمرتبات الجديدة الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لما أبوها يخرج بتكلمني.. بحبها وبتحبني وكل حاجة حصلت بمزاجها.. جريمة بالصف

النجوم دعموها.. البلوجر سارة محمد تفقد بصرها نهائيا

320 جنيها فرق.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

قرار عاجل من الأهلي ضد عقوبة كهربا

عاصفة رملية.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الـ 24 ساعة المقبلة

أخبار تهمك.. مفاجأة بأسعار الذهب والدولار.. وتفاصيل حالة الطقس اليوم

لهذا السبب ..عقوبة تصل للإعدام في انتظار البلوجر آية إيهاب

موضوعات متعلقة

زيادة المعاشات 15% فى أبريل | انتظام صرف استحقاق مارس

بخلاف المعاشات الأصلية.. زيادة جديدة للمؤمن عليهم| الشروط والضوابط

زيادة المرتبات والمعاشات.. مهنيو مصر وعمالها يتغنون بقرارات القيادة السياسية

بحد أقصى 15%.. فئات لا تحصل على زيادة المعاشات 2023| تفاصيل

ترشيحاتنا

بمناسبة يوم المرأة.. رائدات الأعمال يشاركن في تحقيق التنمية الصناعية

بعد استئناف العلاقات مع السعودية.. الريال الإيراني يرتفع

جريمة بمركز أورام الغربية|صيدلانية تتسبب في وفاة طفلين مصابين بالسرطان.. والقضاء يتدخل

لليوم الثالث على التوالي.. استقرار في أسعار الذهب

الشتاء يودع محبيه.. لماذا حذرت هيئة الأرصاد من حالة الطقس يوم الثلاثاء؟

قرار من كاف وتدخل قاس من الخطيب وبديل كولر.. ساعات حاسمة بالأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: مادة موجودة في الماء تسبب الإصابة بسرطان البروستاتا

بدون عمليات.. أمريكي يفقد 165كجم من وزنه بهذه الطريقة

2 متر ونص.. شاهد أطول رجل في الهند

فقدت بصرها.. شاهد بكاء البلوجر سارة محمد يثير السوشيال ميديا

فيديو

دراما رمضان 2023.. محمد سامي يكشف تفاصيل جعفر العمدة

الفنانة إيمان عبدالعزيز تكشف عن خيانة زوجها.. شاهد ماذا فعل الأخير «فيديوجراف»

هزيمة مخزية.. ماذا قال خبراء الرياضة عن نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز؟

بسبب أهله.. طليقة جورج الراسي تحاول إنهاء حياتها على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ