استمرار صرف المعاشات لشهر مارس.. ومفاجأة كبري بشأن موعد تطبيق الزيادة الجديدة

تتابع وزارة التضامن الاجتماعي، صرف معاش شهر مارس الجاري من ماكينات الصراف الآلي "atm" ومن خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي، والبريد المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية.

صرف المعاشات للمتخلفين بالموعد

كما تستمر عمليات صرف المعاشات لشهر مارس الجاري للمواطنين الذين لم يتمكنوا من الصرف خلال الأيام الماضية، حيث وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتيسير كافة الإجراءات اللازمة خلال صرف معاش شهر مارس الجاري، وتقديم كافة التيسيرات التي تواجه المواطنين وتذليل أي عقبات تواجه أصحاب المعاشات أثناء صرف مستحقاتهم الشهرية.

وشهدت عمليات صرف معاش شهر مارس 2023 انتظام وسير عملية الصرف من مختلف منافذ الصرف سواء ماكينات الصراف الآلية، أو فروع بنك ناصر ومكاتب البريد بمختلف محافظات الجمهورية.

ومن جانبه ينتظر أصحاب المعاشات تطبيق زيادة المعاشات الجديدة، حيث تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لتنفيذ نسبة الزيادة الجديدة على المعاشات بداية من 1 أبريل القادم، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث وجه اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على قراره بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من شهر أبريل القادم.

وأوضح عوض، أن زيادة المعاشات المقرر صرفها في الأول من أبريل القادم وفقاً لقرار الرئيس ستصرف بحد أدنى 170 جنيها وبحد أقصى 1635 جنيها، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يقارب 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه، وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه وذلك عن أشهر إبريل ومايو ويونيه.

وأضاف عوض، أن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1 /4 /2023 وحتى 30 /6 /2023، ستستفيد من الزيادة اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.

وأشار عوض إلى أنه منذ ما يقرب من 4 أشهر فقط وجه الرئيس بصرف منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه تم صرفها مع معاش شهر 11 بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه الأمر الذي يؤكد على أن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في قلب وعقل الرئيس.

زيادة المعاشات والمرتبات الجديدة

وتولي القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي اهتماما خاصا بالطبقات محدودة الدخل والمهمشة، وتضعهم على رأس أولوياتها في أي تحرك اقتصادي أو إصدار حزم الحماية الاجتماعية التي تهدف للتخفيف من الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن.

وأصدر الرئيس السيسي، مؤخرا، مجموعة من القرارت الهامة، وذلك على هامش جولة تفقدية بمحافظة المنيا، حيث تضمنت القرارات التي تهدف لحماية الطبقات محدودة الدخل ما يلي:

التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000جنيه شهرياً.

كما قرر السيسي زيادة المرتبات للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

كما قرر الرئيس السيسي: