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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير: خروج الأهلي من دوري أبطال إفريقيا "مصلحة"

شوبير
شوبير

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن هزيمة الأهلي بخماسية مقابل هدفين أمام صن داونز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسئل شوبير عبر برنامجه مع شوبير عبر راديو أون سبورت من أحد متابعيه عن صعوبة فرص الأهلي وخروجه من البطولة، حيث قال: “قد يكون خروج الأهلي مصلحة له، لكن المهم إن الأهلي يتعلم من أخطائه ويفكر في الدوري ويبص تحت رجليه”.

وتابع شوبير: “الأهلي يجب أن يركز على بطولة الدوري ونهائي كأس مصر أمام بيراميدز، لأن جماهير الأهلي متتعودتش تخسر 3 بطولات مرة واحدة”.

وأضاف شوبير: :أحسن حاجة عملها الأهلي انه اعتذر عن المشاركة في البطولة العربية".

 
ويتواصل تواجد الأهلي في جنوب إفريقيا لمدة يومين ثم يتوجه بعد ذلك للكاميرون لخوض لقاء القطن في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، مساء الجمعة المقبل.

ورفع صن داونز بقيادة مدربه رولاني موكوينا رصيده إلى 10 نقاط في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد الأهلي بقيادة مدربه مارسيل كولر عند 4 نقاط في المركز الثالث، خلف الهلال السوداني (9).

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